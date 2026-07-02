Rast prihoda od indirektnih poreza: BiH u prvom polugodištu naplatila 329 miliona KM više nego lani

Prihodi od indirektnih poreza za šest mjeseci ove godine iznosili su 6,076 milijardi i veći su za 329 miliona KM ili 5,73 odsto nego u istom periodu lani, kada su bili 5,747 milijardi KM.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH saopšteno je da je tokom prvog polugodišta izvršen povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na to u iznosu od 1,061 milijarda KM.

"Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za šest mjeseci 2026, a to su BiH, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 5,014 milijardi KM i veći su za 7,72 odsto nego u istom periodu prošle godine", navodi se u saopštenju.

Iz UIO su naveli da je u junu prikupljeno 1,113 milijardi KM indirektnih poreza što je za 80 miliona KM više nego u istom mjesecu prošle godine.

Za finansiranje institucija BiH u prvih šest mjeseci raspoređeno je 498 miliona KM, Republici Srpskoj 1,546 milijardi KM, FBiH 2,762 milijarde KM, Brčko distrikt 154 miliona KM.