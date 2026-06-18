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Agencija za zaštitu ličnih podataka zabranila IDDEEA-i obradu podataka za elektronski potpis

Agencija za zaštitu ličnih podataka zabranila IDDEEA-i obradu podataka za elektronski potpis

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH donijela je rješenje kojim trajno zabranjuje IDDEEA-i i UIO obradu ličnih podataka građana za izdavanje kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje, osim u zakonom propisanim slučajevima.

Agencija zabranila izdavanje elektronskih potvrda bez zakonskog osnova Izvor: Screenshot

Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine trajno je zabranila Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) da obrađuje lične podatke građana u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje, osim u postupcima digitalnog potpisivanja koji se odnose na oblast identifikacionih dokumenata.

Istovremeno, trajna zabrana izrečena je i Upravi za indirektno oporezivanje BiH kada je riječ o obradi ličnih podataka u ovu svrhu.

Kako je saopšteno iz Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, postupak protiv IDDEEA-e vođen je zbog obrade ličnih podataka građana radi dodjeljivanja elektronskog identiteta, kao i zbog obrade podataka posjetilaca i zaposlenih putem sistema za biometrijsku kontrolu i pretragu.

U okviru postupka zabranjeno je i dodjeljivanje elektronskog identiteta građanima BiH bez odgovarajućeg zakonskog osnova. IDDEEA-i je naloženo i da izbriše lične podatke građana koji su prikupljeni tokom faze testiranja sistema elektronskog identiteta.

Iz Agencije navode da su donesena rješenja potvrđena presudama Sud Bosne i Hercegovine, kao i odlukama Apelacionog upravnog vijeća tog suda.

Tema digitalne identifikacije i elektronskih usluga posljednjih mjeseci izaziva pažnju javnosti, posebno nakon usvajanja Zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja u Republici Srpskoj.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica ranije je izjavio da je novi zakon usklađen sa evropskom regulativom eIDAS 2.0 i da za cilj ima digitalizaciju zasnovanu na evropskim standardima, vladavini prava i zaštiti prava građana.

"Problem nije digitalizacija. Problem je kada pojedine institucije pokušavaju da pod izgovorom digitalne transformacije sebi pripisuju nadležnosti koje im zakonom nisu date", rekao je Mazalica, komentarišući ranije navode direktora IDDEEA-e Almir Badnjević da postoji rizik da bi procesi digitalizacije u Republici Srpskoj mogli dovesti do fragmentacije jedinstvenog državnog digitalnog prostora.

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Tagovi

UIO BiH Agencija za zaštitu ličnih podataka IDDEEA

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