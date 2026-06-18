Od podsticaja do auto-puteva: Vlada RS donijela niz razvojnih mjera

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici više uredbi, zakonskih prijedloga i informacija kojima se unapređuju privredni ambijent, infrastrukturni projekti i razvoj lokalnih zajednica.

Izvor: Vlada RS

Usvojena je Uredba o postupku dodjele podsticaja za ulaganja od posebnog značaja, kojom su definisani kriterijumi, metodologija, način dodjele i nadzora nad korištenjem podsticajnih sredstava. Cilj je unapređenje konkurentnosti privrede, ravnomjerniji regionalni razvoj, transfer novih tehnologija i otvaranje novih radnih mjesta.

Vlada RS je donijela i Uredbu o Registru podsticaja Republike Srpske, koji će voditi Ministarstvo privrede i preduzetništva. Registar će omogućiti javni uvid u dostupne i realizovane podsticaje, bolju koordinaciju institucija i kvalitetniju statističku osnovu za kreiranje ekonomskih politika.

Na sjednici su utvrđeni i prijedlozi izmjena zakona koji se odnose na eksproprijaciju zemljišta za izgradnju auto-puteva i gasovoda od strateškog značaja, uključujući dionice Vukosavlje–Brčko, Brčko–Rača, Banjaluka–Prijedor i Koridor 5c kroz Republiku Srpsku.

Vlada je usvojila i Informaciju o projektu „Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura II“, vrijednom 60 miliona evra. Projekat obuhvata 24 lokalne zajednice, a do sada su ugovoreni radovi vrijedni više od 23,5 miliona evra. Cilj je unapređenje sistema vodosnabdijevanja, kanalizacije i zaštite životne sredine.

Razmatrana je i Informacija o korištenju donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije. Od 2017. godine Republici Srpskoj je doznačeno ukupno 227,4 miliona KM, od čega je za 138 projekata širom Srpske raspoređeno 211,9 miliona KM. Sredstva su ulaganja u zdravstvo, obrazovanje, putnu i komunalnu infrastrukturu, sport i kulturu.

Vlada je podržala i osnivanje područnog odjeljenja osnovne muzičke škole u Rogatici, te odobrila 50.000 KM Poljoprivredno-prehrambenoj školi u Prijedoru za unapređenje praktične nastave. Takođe, 200.000 KM biće izdvojeno za razvoj eksperimentalno-edukativnog centra u Ergeli „Vučijak“ u Prnjavoru radi unapređenja uslova uzgoja konja.

Usvojene odluke predstavljaju nastavak aktivnosti Vlade Republike Srpske na jačanju privrede, unapređenju infrastrukture i podršci obrazovnim i razvojnim projektima širom Republike.

(Mondo)