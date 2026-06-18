Vlada Srpske pomaže porodici iz Bileće kojoj je grom usmrtio pet krava

Porodica Brčić iz Bileće, kojoj je u nevremenu nakon udara groma uginulo pet krava i time praktično nestao jedini izvor prihoda, dobiće pomoć za obnovu stočnog fonda iz Kabineta predsjednika Vlade Republike Srpske, uz podršku Kabineta predsjednika Republike Srpske.

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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske odobrilo je i hitnu intervenciju u iznosu od 5.000 KM, dok će komisija početkom naredne sedmice izaći na teren kako bi procijenila ukupnu štetu.

Petočlana porodica Brčić godinama se bavi stočarstvom i od tog rada obezbjeđuje egzistenciju, a nesreća koja ih je zadesila predstavlja težak udarac za domaćinstvo.

"Pokrenuta je akcija pomoći, komisija treba da izađe na teren u ponedjeljak. Desilo se šta se desilo, Božija sila je to. Najvažnije je da smo svi zdravi. Šteta je velika, jedna krava se otelila prije četiri dana, tele je ostalo, a ostale su trebale da se otele u narednih mjesec dana", rekao je Miloš Brčić.

Prema njegovim riječima, šteta se procjenjuje na oko 30.000 KM, što za porodicu koja živi isključivo od stočarstva predstavlja ozbiljan egzistencijalni problem.