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Vlada Srpske pomaže porodici iz Bileće kojoj je grom usmrtio pet krava

Vlada Srpske pomaže porodici iz Bileće kojoj je grom usmrtio pet krava

Autor Nikolina Damjanić Izvor RTRS
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Porodica Brčić iz Bileće, kojoj je u nevremenu nakon udara groma uginulo pet krava i time praktično nestao jedini izvor prihoda, dobiće pomoć za obnovu stočnog fonda iz Kabineta predsjednika Vlade Republike Srpske, uz podršku Kabineta predsjednika Republike Srpske.

Pomoć stiže porodici kojoj je grom uništio stočni fond Izvor: Shutterstock

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske odobrilo je i hitnu intervenciju u iznosu od 5.000 KM, dok će komisija početkom naredne sedmice izaći na teren kako bi procijenila ukupnu štetu.

Petočlana porodica Brčić godinama se bavi stočarstvom i od tog rada obezbjeđuje egzistenciju, a nesreća koja ih je zadesila predstavlja težak udarac za domaćinstvo.

"Pokrenuta je akcija pomoći, komisija treba da izađe na teren u ponedjeljak. Desilo se šta se desilo, Božija sila je to. Najvažnije je da smo svi zdravi. Šteta je velika, jedna krava se otelila prije četiri dana, tele je ostalo, a ostale su trebale da se otele u narednih mjesec dana", rekao je Miloš Brčić.

Prema njegovim riječima, šteta se procjenjuje na oko 30.000 KM, što za porodicu koja živi isključivo od stočarstva predstavlja ozbiljan egzistencijalni problem.

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Tagovi

Vlada RS pomoć Bileća grom krave

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