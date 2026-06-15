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Jeftinije polaganje stručnog i popravnog ispita u Srpskoj

Jeftinije polaganje stručnog i popravnog ispita u Srpskoj

Autor Nikolina Damjanić Izvor Capital.ba
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Vlada Republike Srpske predložila je izmjene zakona kojima se smanjuju naknade za polaganje stručnog ispita za rad u osnovnom i srednjem obrazovanju, kao i naknade za izlazak na popravni ispit, otkriva CAPITAL.

Vlada RS smanjuje troškove polaganja stručnog ispita Izvor: Shutterstock

Prema predloženim izmjenama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koje su na dnevnom redu sutrašnje posebne sjednice Narodne skupštine RS, naknada za polaganje popravnog usmenog ispita smanjuje se sa dosadašnjih 40 odsto na 20 odsto najniže neto plate u Republici Srpskoj, piše CAPITAL.

U obrazloženju se navodi da će u slučaju nepoloženog usmenog dijela kandidati plaćati popravni ispit u iznosu od 20 odsto najniže neto plate iz mjeseca koji prethodi prijavi.

Izmjenama zakona mijenja se i ukupna naknada za polaganje stručnog ispita, koja bi ubuduće umjesto dosadašnjih 80 odsto najniže neto plate trebalo da iznosi između 30 i 60 odsto najniže neto plate.

Kako se navodi u obrazloženju, cilj izmjena je da se kandidatima olakša pristup tržištu rada, smanje troškovi polaganja stručnog ispita i unaprijede uslovi zapošljavanja.

Istovremeno, predloženo je i smanjenje naknada za članove ispitnih komisija. Prema važećem zakonu predsjednik komisije ima naknadu od 10 odsto, a članovi pet odsto najniže neto plate, dok se novim rješenjem naknada predsjednika smanjuje na pet odsto, a članova na tri odsto.

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Vlada RS zakon prosvjeta

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