Uhapšen maloljetnik u Ljubinju: Divljao u policijskoj stanici i pružao otpor tokom hapšenja

U LJubinju je uhapšen maloljetnik osumnjičen da je u policijskoj stanici vikao i vrijeđao policijske službenike, te oštetio vrata na prostoriji, a tokom opiranja povrijedio policajca.

Izvor: Profimedia

Iz trebinjske Policijske uprave je saopšteno da je to lice osumnjičeno za krivična djela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je policijskim službenicima naložilo da preduzmu mjere i radnje s ciljem dokumentovanja tih krivičnih djela.