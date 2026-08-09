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Uhapšen maloljetnik u Ljubinju: Divljao u policijskoj stanici i pružao otpor tokom hapšenja

Uhapšen maloljetnik u Ljubinju: Divljao u policijskoj stanici i pružao otpor tokom hapšenja

Autor D.V.
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U LJubinju je uhapšen maloljetnik osumnjičen da je u policijskoj stanici vikao i vrijeđao policijske službenike, te oštetio vrata na prostoriji, a tokom opiranja povrijedio policajca.

Hapšenje u Ljubinju: Maloljetnik povrijedio policajca i oštetio stanicu Izvor: Profimedia

Iz trebinjske Policijske uprave je saopšteno da je to lice osumnjičeno za krivična djela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je policijskim službenicima naložilo da preduzmu mjere i radnje s ciljem dokumentovanja tih krivičnih djela.

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Tagovi

ljubinje hapšenje

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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