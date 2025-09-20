Potpuni kolaps na putu Stolac-Ljubinje: Automobil izgorio do neprepoznatljivosti (FOTO)

Na magistralnom putu koji povezuje Stolac i Ljubinje danas u poslijepodnevnim časovima došlo je do potpune obustave saobraćaja nakon što se jedan putnički automobil zapalio u vožnji.

Izvor: Crna hronika

Prema informacijama sa terena i dramatičnoj fotografiji sa lica mjesta, vozilo je u potpunosti progutala vatrena stihija.

Gust crni dim dizao se visoko iznad puta, dok je automobil gorio otvorenim plamenom, što je primoralo ostale učesnike u saobraćaju da se zaustave na bezbjednoj udaljenosti.

Zbog incidenta i intervencije vatrogasaca koja je potrajala, saobraćaj je satima bio u prekidu. To je prouzrokovalo formiranje kolona vozila iz oba smjera, dugih nekoliko stotina metara. Brojni vozači bili su primorani da parkiraju vozila i čekaju raščišćavanje puta.

U ovom trenutku nema zvaničnih informacija o tome da li je u požaru bilo povrijeđenih lica. Više detalja o uzroku požara biće poznato nakon uviđaja.

(Mondo)