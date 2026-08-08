Nesvakidašnji incident paralizovao metro u Budimpešti: Divlja svinja upala na peron, saobraćaj bio u prekidu do podneva

Neobična drama obustavila je u subotu ujutru metro saobraćaj u samom centru Budimpešte, nakon što je divlja svinja teška oko 60 kilograma upala na stanicu Trg Lajoša Košuta na liniji M2.

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Životinja se prvo kretala u blizini lokalnih prodavnica u sklopu stanice, da bi se potom stepeništem spustila do samog perona i nakratko ušla u jedan od pristiglih vozova.

Prema navodima Budimpeštanskog transportnog preduzeća, zatečeni putnici su odmah zamoljeni da se vrate u vagone kako bi se spriječili incidenti, nakon čega je uslijedila hitna evakuacija i zaključavanje cijelog objekta. U ovom događaju niko od građana nije povrijeđen.

Nakon što je izašla iz voza, životinja se uvukla i sakrila ispod vagona, zbog čega su na teren pozvani pripadnici Službe za upravljanje vanrednim situacijama i dežurni veterinar. Pregledom je utvrđeno da je divlja svinja bila povrijeđena, iako za sada nije poznato na koji način je zadobila te povrede. Zbog njenog zdravstvenog stanja i bezbjednosnih procena, veterinar je doneo odluku da se životinja odstrijeli.

Dok je trajala vanredna intervencija, vozovi na liniji M2 nisu saobraćali na dionici između Južne željezničke stanice i Trga Ferenca Deaka, a građane su prevozili zamjenski autobusi. Nakon završetka akcije i raščišćavanja terena, redovan metro saobraćaj potpuno je normalizovan oko podneva.