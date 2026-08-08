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Prve slike sa mjesta sudara vozova u Hrvatskoj: Više ljudi povrijeđeno, teretni voz prošao kroz crveno?

Prve slike sa mjesta sudara vozova u Hrvatskoj: Više ljudi povrijeđeno, teretni voz prošao kroz crveno?

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Putnički i teretni voz sudarili su se kod mesta Škrinjari u Hrvatskoj. Povrijeđeno je više osoba, među kojima je i mašinovođa, dok je HŽ saopštio da nema poginulih.

fotografije sa mjesta sudara vozova u hrvatskoj Izvor: Jure Divich/Shutterstock

Putnički voz kompanije HŽ Putnički prijevoz i teretni voz HŽ Carga sudarili su se danas oko 10.05 časova između željezničkih stanica Sveti Ivan Žabno i Gradec, nedaleko od mjesta Škrinjari u Hrvatskoj.

Policija je potvrdila da je u nesreći povređeno više osoba, kojima se pruža medicinska pomoć. Prema prvim informacijama, mašinovođa je zadobio teže povrede.

"Danas, 8. avgusta, oko 10.08 časova primljena je dojava o sudaru putničkog i teretnog voza na pruzi Zagreb–Bjelovar, nedaleko od mjesta Škrinjari. U sudaru je povrijeđeno više osoba kojima se pruža medicinska pomoć, a sledi uviđaj", saopštila je policija.

U putničkom vozu bilo oko 20 ljudi

Iz HŽ-a su naveli da je u putničkom vozu bilo dvadesetak putnika i da u nesreći nema poginulih.

Na mjestu sudara nalaze se policija, Hitna pomoć i druge nadležne službe. Pruga između stanica Gradec i Sveti Ivan Žabno zatvorena je za saobraćaj do daljeg, navedeno je i na zvaničnom sajtu HŽ Putničkog prijevoza.

Putnica koja se nalazila u vozu rekla je za Index da je na mjesto nesreće stigao helikopter kojim je odvezena jedna osoba.

"Voz je krenuo u 8.45 iz Zagreba prema Bjelovaru. Dogodio se sudar, došao je i helikopter i odvezao jednu osobu. U vozu nije velika gužva. Čekamo Hitnu pomoć i još smo u vozu", ispričala je ona.

Teretni voz prošao kroz crveno?

Prema nezvaničnim informacijama koje je objavio Jutarnji list, sumnja se da je teretni voz prošao kroz crveno svjetlo. Ova informacija zasad nije zvanično potvrđena.

Policija će nakon uviđaja utvrditi sve okolnosti i tačan uzrok sudara.

(Index.hr/Jutarnji.hr/Mondo) 

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Tagovi

Hrvatska željeznice nesreća voz fotografija

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