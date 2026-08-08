Pet maloljetnika prijavljeno tužilaštvu zbog vršnjačkog nasilja u Mrkonjić Gradu

Pet maloljetnika prijavljeno je tužilaštvu zbog vršnjačkog nasilja u školi u Mrkonjić Gradu. Predmet je trenutno u fazi provjera.

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Pet maloljetnika prijavljeno je nadležnom tužilaštvu zbog slučaja vršnjačkog nasilja u Osnovnoj školi “Ivan Goran Kovačić” iz Mrkonjić Grada, kojim se institucije bave od decembra prošle godine.

Iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka potvrđeno je da im je MUP Republike Srpske, Uprava kriminalističke policije, dostavio izvještaj protiv pet maloljetnih lica zbog krivičnog djela zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje iz člana 149. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

“Predmet se nalazi u radu i u fazi je provjera, a po njihovom okončanju biće donesena tužilačka odluka”, rekli su za “Nezavisne novine” iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Iz Tužilaštva napominju da je primarni interes u svakom postupku koji uključuje maloljetna lica zaštita njihove privatnosti i najboljeg interesa djeteta.

“Shodno tome, a na osnovu Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske, zakonska obaveza svih organa je tajnost podataka radi zaštite identiteta maloljetnika. Zbog zakonskih ograničenja nismo u mogućnosti da pružimo detaljnije informacije u vezi sa postupanjem u navedenom predmetu”, rečeno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Učenici premješteni u drugu školu

Podsjetimo, četiri učenika devetog razreda Osnovne škole “Ivan Goran Kovačić” iz Mrkonjić Grada, koji su prijavljeni zbog vršnjačkog nasilja, premještena su u drugu školu na području ove lokalne zajednice.

Zbog slučaja vršnjačkog nasilja u ovoj školi u decembru prošle godine alarmirane su brojne institucije, od policije, preko Centra za socijalni rad u Mrkonjić Gradu, do Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Roditelji su tada prijavili da nekoliko učenika devetog razreda zlostavlja njihovu djecu, i to, kako su tvrdili, godinu i po dana.

“Vodili ih u toalet”

Jedan od roditelja, otac trinaestogodišnjeg dječaka, tada je ispričao kako je, prema njegovim navodima, izgledalo zlostavljanje.

“Kad god je fizičko, ili ih vode u toalet pa ih tuku, ili ih vode u salu za presvlačenje, dvojica dežuraju, a jednog po jednog uvode, tuku, batinaju kaišem, nogama, rukama, svakako ih tuku i maltretiraju”, naveo je tada roditelj.

Supružnici iz Mrkonjić Grada ispričali su da je i njihov sin, kako su tvrdili, trpio nasilje. Primijetili su promjene u njegovom ponašanju, kao i modrice zbog kojih su ga vodili ljekaru.

Dječak govorio da je pao

“Mnogo puta je hramao, nije mogao da stane na noge i to su bile prevelike modrice. On je meni govorio da je pao, udario se na bicikl… Čak sam ga vodio u Dom zdravlja da slika nogu, ali nisam uopšte sumnjao na taj vid zlostavljanja i ponašanja druge djece u školi”, naveo je otac dječaka.

Nakon što su roditelji protestovali, a institucije počele da istražuju slučaj, tadašnja direktorica Osnovne škole “Ivan Goran Kovačić” Suzana Milić podnijela je ostavku na tu funkciju.