Pronađen uznemirujući crtež u banjalučkoj školi: Uključena policija i Tužilaštvo

U banjalučkoj Osnovnoj školi „Jovan Dučić“ u Zalužanima, jedan učenik tokom nastave izradio crtež koji je zbog svog sadržaja protumačen kao direktna prijetnja vršnjacima i osoblju.

Umjesto predviđenog školskog zadatka, učenik je nacrtao skicu školskih prostorija sa upisanim inicijalima đaka i nastavnice.

Direktorica škole Rankica Pušić potvrdila je da je reakcija bila trenutna, te da je dječak udaljen sa nastave dok se ne sprovedu sve zakonom predviđene istražne radnje.

"Istog trena sam obavijestila razrednicu da obavijesti roditelje da dijete ne može dolaziti u školu dok se ne provedu sve istražne radnje. I pismeno smo obavijestili stanicu PU Lazarevo i multisektorski tim", kaže za ATV Rankica Pušić, direktor Osnovne škole “Jovan Dučić” Zalužani.

O događaju su hitno obaviješteni roditelji, koji su bili u šoku, dok sam učenik nije negirao autentičnost spornog crteža. Škola je o svemu pismeno informisala Policijsku stanicu Lazarevo.

Slučaj je pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

"Po zaprimanju informacije tužilac za maloljetnike je naložio policijskim službenicima PU Banja Luka, da preduzmu neophodne radnje i mjere u cilju provjera svih navoda vezano za događaj a u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske", kažu u OJT Banjaluka.

Uporedo sa policijskom istragom, Centar za socijalni rad sprovodi stručnu procjenu porodičnih okolnosti kroz savjetodavne i terapijske razgovore, nastojeći utvrditi uzroke ovakvog ponašanja i pružiti neophodnu korektivnu podršku djetetu i porodici.