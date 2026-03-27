Ministarstvo prosvjete osudilo vršnjačko nasilje u Osnovnoj školi „Borislav Stanković“

Autor Dragana Božić
0

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske najoštrije osuđuje slučaj vršnjačkog nasilja koji se dogodio u Osnovnoj školi „Borislav Stanković“ u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

„Nasilje među djecom je nedopustivo i zahtijeva hitnu, odlučnu i sistemsku reakciju svih nadležnih institucija. Posebno zabrinjava činjenica da su pojedini učenici bili pasivni posmatrači ili su snimali događaj, što ukazuje na potrebu dodatnog rada na razvoju empatije, odgovornosti i pravilnog ponašanja među mladima“, rekao je ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović.

Ministarstvo prosvjete i kulture je, kako tvrde, odmah po saznanju o navedenom slučaju, preduzelo aktivnosti u okviru svoje nadležnosti. Slučaj je prijavljen Prosvjetnoj inspekciji, a od Republičkog pedagoškog zavoda zatraženo je da izvrši vanredni nadzor nad radom škole, sa posebnim osvrtom na primjenu važećih propisa i procedura u oblasti prevencije vršnjačkog nasilja.

"Podsjećamo da su vaspitno-obrazovne ustanove dužne postupati u skladu sa zakonom i Protokolom za zaštitu djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja, te obezbijediti pravovremenu i adekvatnu reakciju u svim situacijama koje ugrožavaju bezbjednost učenika", saopšteno je iz ovog ministarstva.

Podsjećamo, u Osnovnoj školi "Borisav Stanković" u Banjaluci u petak oko 16 časova dogodio se slučaj vršnjačkog nasilja kada je učenica devetog razreda fizički napala djevojčicu iz drugog odjeljenja.

