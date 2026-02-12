Roditelji prijavili vršnjačko nasilje: Ministarstvo traži objašnjenje od banjalučke škole, inspekcija kreće u nadzor

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske zatražilo je od Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" u Banjaluci dodatnu pisanu informaciju o svim preduzetim aktivnostima i daljem postupanju povodom prijave roditelja o vršnjačkom nasilju u navedenoj obrazovnoj ustanovi.

Izvor: MONDO

Povod za reakciju Ministarstva je predstavka u kojoj roditelji navode da ponašanje jednog učenika izaziva osjećaj nesigurnosti kod dijela đaka ove škole. Prema njihovim navodima, problem traje još od prvog razreda.

Situacija se, kako ističu, nije smirila ni tokom drugog razreda.

Navode da su djeca izložena fizičkom i psihičkom nasilju, uključujući guranje, udaranje, pljuvanje, psovanje, otimanje užine i ponižavanje.

Dragiša Grmuša, direktor Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" iz Banjaluke, tvrdi da je škola upoznata sa slučajem vršnjačkog nasilja u toj vaspitno-obrazovnoj ustanovi.

"Jedan dječak iz drugog razreda udara drugu djecu i o ovom problemu smo obavijestili sve nadležne institucije", kazao je Grmuša i dodao:

"Postoje određeni problemi koje rješavamo. Očekujemo dolazak inspekcije, kao i predstavnika Republičkog pedagoškog zavoda", rekao je on za "Nezavisne novine".

Iz resornog ministarstva ističu da će svi navodi iz medija i predstavke roditelja biti detaljno razmotreni u skladu sa propisanim procedurama i u saradnji sa nadležnim institucijama.

Ministarstvo podsjeća javnost da se u svim školama sistemski sprovode mjere za jačanje bezbjednosti i sprečavanje vršnjačkog nasilja. To se realizuje kroz rad multisektorskih timova i programe kao što su "Briga o djeci-zajednička odgovornost i obaveza", te kroz aktuelnu kampanju "Škola koja čuje" u školskoj 2025/2026. godini. Ove aktivnosti imaju za cilj jačanje svijesti o politici nulte tolerancije na nasilje i izgradnju sigurnog okruženja za sve učenike.

"Bezbjednost i dobrobit svakog učenika ostaju apsolutni prioritet Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske", ističe se.

Iz Republičkoog pedagoškog zavoda (RPZ) Republike Srpske tvrde da nemaju zvanično saznanja o slučaju vršnjačkog nasilja u OŠ "Ivan Goran Kovačić" Banjaluka, jer im se nije obratio direktor ove obrazovne ustanove.

"Imajući u vidu da su nam dopis roditelja dostavili predstavnici druge medijske kuće, obavještavamo vas da će inspektori-prosvjetni savjetnici Republičkog pedagoškog zavoda, u toku sutrašnjeg dana izvršiti stručno-pedagoški nadzor OŠ "Ivan Goran Kovačić" Banjaluka", kazali su iz Zavoda.