Slučaj vršnjačkog nasilja u Mrkonjić Gradu: Stigla inspekcija, roditelji se okupili kod škole

Slučaj vršnjačkog nasilja u Mrkonjić Gradu: Stigla inspekcija, roditelji se okupili kod škole

Autor Dušan Volaš
2

Republička prosvjetna inspekcija stigla je u Osnovnu školu "Ivan Govan Kovačić" u Mrkonjić Gradu kako bi ispitala navode o vršnjačkom nasilju koje su iznijeli roditelji učenika. Djecu nisu poslali na nastavu i neće, kako kažu, dok god se ovaj slučaj ne rasvijetli.

Inspekcija vršnjačko nasilje Mrkonjić Grad Izvor: RTRS

Roditelji djece žrtava vršnjačkog nasilja tvrde da rukovodstvo škole nije reagovalo na vrijeme niti je sarađivalo s njima s ciljem rješavanja ovog problema. Tvrde i da roditelji nasilnika štite svoju djecu, a kako nezvanično saznaje RTRS, jedan od njih je brisao snimke zlostavljanja.

Podsjećamo, prema tvrdnji roditelja, kad je fizičko, dječake su vodili u toalet pa ih tukli, ili ih uvodili u salu za presvlačenje, gdje bi dvojica dežurala, a jednog po jednog su uvodili, batinali kaišem, nogama...

Majka jednog od đaka je izjavila da su njenog sinčića stavili uz radijator te su mu jedni držali torbu na glavi, a drugi su ga tukli.

Otac učenika kaže da su djeca od strane drugih đaka tretirana "kao u logoru".

"Njima je utjeralo strah u kosti, ja to vama ne mogu objasniti. Ja sam malog zvao da mi pokaže gdje je kuća jednog od tih učenika, on ne smije ući u auto. Sa svojim ocem! Boji se! Toliko se dijete istraumiralo. I to ne samo moj, svi su istraumirani", rekao je on juče.

Slučajem u Mrkonjić Gradu bave se brojne institucije. Tako je juče, podsjećamo, između ostalog Okružno javno tužilaštvo Banjaluka formiralo predmet u vezi sa navodima o vršnjačkom nasilju u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić".

Mrkonjić Grad vršnjačko nasilje

Mnk

Provjerite sta je bilo u Celincu prije dva mjeseca, sve se zataskava jer su djeca “uglednih” roditelja. Skola je na sve nacicne zataskala ovaj slucaj kad je jedan od ucenika bio davljen i zatim od strane nastavnika reaminiran da o tome rodiljeni nemaju pojma.

Sve po zakonu (ulice)

Објавите имена родитеља и породица мале багре!

