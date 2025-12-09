Slučaj vršnjačkog nasilja u mrkonjićkoj osnovnoj školi: Roditelji optužuju djecu policajca, privatnika i direktora firme

Djeca su nam istraumirana, ne damo im da idu u školu dok se ovo ne razriješi. Oko godinu i po traje nasilje, a iza svega stoji šest učenika, od čega je jedan sin direktora u javnom preduzeću, drugi sin privatnika, a treći sin policajca.

Izvor: Facebook/Ivan Goran Kovačić

To je za "Nezavisne novine" ispričao otac jednog od mališana, učenika Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu, čiji je sin, kako tvrdi, sa još pet đaka žrtva vršnjačkog nasilja već godinu i po dana.

Podsjetimo, prema tvrdnji roditelja, kad je fizičko, dječake su vodili u toalet pa ih tukli, ili ih uvodili u salu za presvlačenje, gdje bi dvojica dežurala, a jednog po jednog su uvodili, batinali kaišem, nogama... Majka jednog od đaka je izjavila da su njenog sinčića stavili uz radijator te su mu jedni držali torbu na glavi, a drugi su ga tukli.

Klupko se razmotava

Otac učenika kaže da su djeca od strane drugih đaka tretirana "kao u logoru".

"Njima je utjeralo strah u kosti, ja to vama ne mogu objasniti. Ja sam malog zvao da mi pokaže gdje je kuća jednog od tih učenika, on ne smije ući u auto. Sa svojim ocem! Boji se! Toliko se dijete istraumiralo. I to ne samo moj, svi su istraumirani", priča otac u potresnoj ispovijesti.

Tek sada, dodaje on, dodatno saznaje šta se sve dešavalo, a pitanje je, dodaje, šta će se tek dodatno saznati u periodu ispred nas.

"Direktorica škole vrišti od muke. Ističe joj mandat, treba postati direktorica škole u Banjaluci. Ona se sada boji. Mi danas nismo dali djeci u školu. Nećemo dati djeci do daljeg da idu u školu. Za nas je nastava završena dok se ovo ne riješi", tvrdi otac ovog mališana, s tim što njegovo, niti ostala imena, ne navodimo jer struka poručuje da se u slučajevima kao što je ovaj mora strogo voditi računa o pravima djece.

"Ispade da smo mi krivi"

Još jedan roditelj u odvojenom razgovoru je potvrdio da iza svega stoji grupa učenika, od čega je jedan sin "čivije" u javnom preduzeću, drugi sin policajca, a treći sin lokalnog privatnika.

"Ni moje dijete neće u školu. Ispade da smo mi krivi, da treba da se izvinimo što smo ovo prijavili", kazao je otac ovog učenika.

S druge strane, Suzana Milić, direktorica škole, kaže da je za slučaj, kako ona navodi, "navodnog" vršnjačkog nasilja saznala 2. decembra, te da je o tome resorno ministarstvo obavijestila dva dana kasnije, odnosno 4. decembra.

"Škola je, konkretno, po prijavi navodnog nasilja obavila razgovor sa odjeljenskim starješinom, sazvala Odjeljensko vijeće, a nakon toga pozvala učenike na razgovor, kao i roditelje, koji se nisu odazvali. Onda je u ponedjeljak održan roditeljski sastanak sa jednim odjeljenjem, te je sazvan za utorak u 18 časova sa drugim odjeljenjem. Jutros je bio sastanak tima 'Briga o djeci'. Evo, sada imamo sjednicu Nastavničkog vijeća", kaže Milićeva.

Prema njenim riječima, informacije kojima raspolaže, a za koje nije sigurna, pokazuju da je nad "dva ili tri učenika" vršeno nasilje, dok, kada je riječ o izvršiocima, u pitanju je, tvrdi, "neka manja grupa učenika koji su navodno vršili nasilje".

Direktorica: Nije ništa zataškano

"Ostavićemo relevantnim institucijama da to ispitaju. Mi ćemo, u skladu sa mjerama i preporukama, odraditi ono što se po zakonu odnosi na školu, a ostale institucije će se baviti onim što je u njihovoj nadležnosti. Nije ništa zataškano. Apsolutno, po prijavi, 2. decembra krenulo se reagovati", kaže direktorica škole.

Na vrata ove vaspitno-obrazovne ustanove zakucaće inspektori. Iz Inspektorata Republike Srpske su nam potvrdili da se Republičkoj inspekciji za prosvjetu do 9. decembra nisu obraćali roditelji učenika Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" iz Mrkonjić Grada zbog navoda o vršnjačkom nasilju u školi, ali će, dodaju, nadležna inspekcija u najkraćem roku izvršiti vanrednu kontrolu u dijelu svojih nadležnosti.

"Imajući u vidu da postoji sumnja na neprimjereno ponašanje i prisustvo vršnjačkog nasilja među učenicima, nadležna inspekcija će u najkraćem roku izvršiti vanrednu kontrolu u dijelu svojih nadležnosti kako bi se utvrdilo da li je škola preduzela sve propisane mjere za zaštitu djece od nasilja i zlostavljanja", rečeno je za "Nezavisne novine" iz Inspektorata Republike Srpske.

I iz Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske najavljuju nadzor u ovoj školi.

"Na današnjoj sjednici Stručnog kolegijuma smo razmatrali ovaj slučaj, te smo zaključili da će inspektori - prosvjetni savjetnici na osnovu informacija iz medija sutra u okviru svoje nadležnosti izvršiti stručno-pedagoški nadzor u ovoj školi. Na osnovu stručno-pedagoškog nadzora Republički pedagoški zavod će utvrditi dalje korake i mjere koje će preduzeti", rekli su za "Nezavisne novine" iz Republičkog pedagoškog zavoda.

Podsjećamo, Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci formiralo je predmet u vezi sa ovim slučajem.

Kako tvrde u Policijskoj upravi Mrkonjić Grad, njima, kao ni školskom policajcu, do 3. decembra ni od strane roditelja ni od strane škole nije prijavljeno vršnjačko nasilje koje se "eventualno dogodilo" u jednoj od škola na području Mrkonjić Grada.

Gordana Rajić, ombudsman za djecu Republike Srpske, kaže da sa dubokom zabrinutošću prate informacije koje su se pojavile u javnosti u vezi sa navodima o vršnjačkom nasilju u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu.

"Svaki oblik nasilja nad djecom, bilo fizičkog, psihičkog ili ponižavajućeg postupanja, predstavlja ozbiljno kršenje njihovih prava i zahtijeva hitnu, sveobuhvatnu i koordinisanu reakciju nadležnih institucija. Zabrinjava i činjenica da su, prema izjavama roditelja, fizički i psihički znaci zlostavljanja kod određenog broja djece bili prisutni duži period, a da to nisu prepoznali ni roditelji ni škola", rekla je Rajićeva.

Ovo, kako je dodala, još jednom potvrđuje koliko je važno sa djecom redovno razgovarati, ali i pažljivo pratiti njihove emocionalne promjene i promjene u ponašanju, koje mogu biti prvi znak da dijete trpi nasilje.

Šta se mora uraditi

"Očekujemo da škola, Ministarstvo prosvjete i kulture, centar za socijalni rad, policija i tužilaštvo u okviru svojih nadležnosti bez odgađanja preduzmu sve mjere kako bi se utvrdile činjenice, zaštitila djeca i osiguralo bezbjedno okruženje za sve učenike. Od suštinskog je značaja da se ispita ne samo pojedinačan slučaj, već i da li je eventualno postojalo dugotrajnije ili sistematsko nasilje, kao i da li je škola postupala u skladu sa Protokolom o postupanju u slučaju nasilja", rekla je Rajićeva za "Nezavisne novine".

Opštinski načelnik Dragan Vođević kaže da "treba pustiti institucije da odrade svoj posao do kraja" i da se vidi činjenično stanje te da se neki ljudi ne proglase krivim prije nego što se to završi.

"Naravno, svaki vid nasilja apsolutno osuđujem i kao načelnik i kao roditelj. Nema mjesta vršnjačkom nasilju u školama. Meni je žao što se neke stvari dešavaju. Ja sam sa roditeljima već razgovarao, imaju moju podršku 24 sata", naveo je Vođević.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je, kako dodaju, zatražilo hitno izjašnjenje JU Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" Mrkonjić Grad o pomenutom pitanju.