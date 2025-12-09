logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tužilaštvo formiralo predmet zbog vršnjačkog nasilja u Mrkonjić Gradu: Ispituju se navodi o zlostavljanju

Tužilaštvo formiralo predmet zbog vršnjačkog nasilja u Mrkonjić Gradu: Ispituju se navodi o zlostavljanju

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Banjalučko Okružno javno tužilaštvo formiralo je predmet u vezi sa navodima o vršnjačkom nasilju u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu i preduzeće neophodne mjere radi utvrđivanja osnovanosti podnesene krivične prijave, rečeno je Srni u ovom tužilaštvu

IMG-1daa95d00b0d8962c3b09ef797d5fbd9-V.jpg Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

"Tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka je 5. decembra zaprimio prijavu roditelja učenika OŠ `Ivan Goran Kovačić` iz Mrkonjić Grada u vezi sa krivičnim djelom zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje", naveli su iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Roditelji učenika ove škole su za pojedine medije iznijeli tvrdnje da su njihova djeca žrtve vršnjačkog nasilja.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske zatražilo je od Republičkog pedagoškog zavoda da postupi u skladu sa svojim nadležnostima u vezi sa slučajem vršnjačkog nasilja u OŠ "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu, rečeno je Srni u ovom ministarstvu.

Nadležna inspekcija sutra će početi sa vanrednom kontrolom u ovoj školi kako bi utvrdila da li je škola preduzela sve propisane mjere za zaštitu djece od nasilja i zlostavljanja zbog sumnje na neprimjereno ponašanje i prisustvo vršnjačkog nasilja, rečeno je Srni u Inspektoratu Republike Srpske.

Republičkoj inspekciji za prosvjetu do danas se nisu obraćali roditelji učenika ove škole iz Mrkonjić Grada zbog navoda o vršnjačkom nasilju u školi, naveli su u Inspektoratu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mrkonjić Grad vršnjačko nasilje Okružno javno tužilaštvo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ