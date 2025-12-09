Tužilaštvo formiralo predmet zbog vršnjačkog nasilja u Mrkonjić Gradu: Ispituju se navodi o zlostavljanju

Banjalučko Okružno javno tužilaštvo formiralo je predmet u vezi sa navodima o vršnjačkom nasilju u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu i preduzeće neophodne mjere radi utvrđivanja osnovanosti podnesene krivične prijave, rečeno je Srni u ovom tužilaštvu

Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

"Tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka je 5. decembra zaprimio prijavu roditelja učenika OŠ `Ivan Goran Kovačić` iz Mrkonjić Grada u vezi sa krivičnim djelom zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje", naveli su iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Roditelji učenika ove škole su za pojedine medije iznijeli tvrdnje da su njihova djeca žrtve vršnjačkog nasilja.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske zatražilo je od Republičkog pedagoškog zavoda da postupi u skladu sa svojim nadležnostima u vezi sa slučajem vršnjačkog nasilja u OŠ "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu, rečeno je Srni u ovom ministarstvu.

Nadležna inspekcija sutra će početi sa vanrednom kontrolom u ovoj školi kako bi utvrdila da li je škola preduzela sve propisane mjere za zaštitu djece od nasilja i zlostavljanja zbog sumnje na neprimjereno ponašanje i prisustvo vršnjačkog nasilja, rečeno je Srni u Inspektoratu Republike Srpske.

Republičkoj inspekciji za prosvjetu do danas se nisu obraćali roditelji učenika ove škole iz Mrkonjić Grada zbog navoda o vršnjačkom nasilju u školi, naveli su u Inspektoratu.