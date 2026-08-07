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Sabotaža u Banjaluci: Nesavjesni pojedinci uništili ventil i isušili rezervoar vode u Rekavicama (FOTO) 1

Sabotaža u Banjaluci: Nesavjesni pojedinci uništili ventil i isušili rezervoar vode u Rekavicama (FOTO)

Autor Dušan Volaš
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Banjalučki "Vodovod" prijavio je incident koji se dogodio tokom prethodne noći, kada je za sada nepoznato lice (ili više njih) izvršilo direktnu sabotažu na vodovodnoj mreži, čime je dodatno ugroženo i destabilizovano vodosnabdijevanje u pojedinim dijelovima grada.

Sabotaža u Banjaluci: Nesavjesni pojedinci uništili vodovodni ventil Izvor: Vodovod Banjaluka

Prema navodima iz ovog preduzeća, na meti vandala našao se rezervoar Rekavice. Tokom noći, dok su dežurne ekipe preduzeća ulagale napore da oporave rezervoare Rekavice i Novi Rekavice, nepoznati počinioci su odvrnuli ventil i presjekli "špinglu" (vreteno ventila), čime su ga u potpunosti onesposobili. Ovaj nesavjestan potez doveo je do toga da iz rezervoara iscuri gotovo sva voda, ostavljajući sistem u kritičnom stanju.

Fotografija oštećenja sa lica mjesta jasno prikazuje ventil na kojem je uništen ključni mehanizam, što potvrđuje navode o namjernom i fizičkom onesposobljavanju infrastrukture.

Dodatni problem: Nestanak struje u Fabrici vode

"Vodovod" je juče objavio i probleme sa električnom energijom, pa su u kasnim poslijepodnevnim časovima bez struje ostali Fabrika vode, bunarski sistem, Gašića vrelo, Banjica i sve pumpne stanice.

Iako je Fabrika vode relativno brzo dobila napajanje, kvar na elektromreži i iskakanje trafoa izazvali su oštećenja zbog kojih bunarski sistem nije mogao biti odmah pokrenut. To je rezultiralo obustavom pumpanja vode u rezervoare Kočićev vijenac i Ristin gaj, ostavljajući brojna naselja – poput Kočićevog vijenca, dijelova Lauša i centra grada, te naselja Sunca i Mjeseca – pod rizikom potpunog ostanka bez vode.

"Vodovod": Zašto uskraćujete vodu sugrađanima?

Iz banjalučkog "Vodovoda" oštro osuđuju noćašnji vandalski čin, ističući da su njihove trenutne aktivnosti na mreži usmjerene isključivo na stabilizaciju sistema i dobrobit svih građana u ovim otežanim uslovima.

"Jedini cilj manipulacija na cjevovodu koje radimo je da se omogući ravnomjerna distribucija raspoložive količine vode, jer u suprotnom stanovnici pojedinih naselja ne bi vodu dobijali nikako, što ne možemo dopustiti", navodi se u saopštenju preduzeća.

Ovakvi incidenti, upozoravaju nadležni, direktno podrivaju njihove napore da sačuvaju mrežu i nanose nepopravljivu štetu čitavoj zajednici. Radnici „Vodovoda” javno su postavili pitanje o motivima ovakvog destruktivnog ponašanja, pitajući se šta se tačno postiže nedjelima koja direktno uskraćuju osnovne životne potrebe lokalnom stanovništvu.

Na kraju ostaje otvoreno pitanje da li će nadležne institucije sprovesti istragu kako bi se identifikovali i sankcionisali počinioci uništavanja javne infrastrukture.

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Banjaluka vodovod voda

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Komentari 1

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Pa poceli i sami sebi sjeci ventile kako ne bi ispali skroz nesposobni i prebacivali krivicu na druge

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