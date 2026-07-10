"Vodovod" Banjaluka: Ako se nastavi prekomjerna potrošnja, slijede restrikcije u potkozarskim selima

Gradska uprava je saopštila da zbog izuzetno visoke i prekomjerne potrošnje vode, koja, kako tvrde, prevazilazi granice održivog, stanovnicima potkozarskih sela prijete privremeni prekidi i ograničenja u vodosnabdijevanju.

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Iz banjalučkog "Vodovoda" i Gradskog štaba za vanredne situacije upozoravaju da je sistem pod maksimalnim pritiskom dok traju radovi na zamjeni dovodnog cjevovoda do rezervoara Tunjice, te da je solidarnost građana ključna kako bi svi imali vodu tokom sezone.

Direktor preduzeća "Vodovod" Radovan Majkić istakao je da potrošnja raste iznad svih očekivanja, uprkos čestim apelima.

"Fabrika vode radi pojačanim kapacitetom, a sistem je pod maksimalnim pritiskom. Primjera radi, mjerači u Prijakovcima, Mišinom Hanu, Potkozarju i Piskavici u piku potrošnje, odnosno između 18.00 i 23.00 časa, bilježe protok od 25 l/s, dok je normalno 10 l/s. Potrošnja u Dragočaju se takođe udupla. Trenutno u sistem Tunjice dnevno pumpamo hiljadu kubika više u odnosu na redovnu isporuku", rekao je Majkić.

On je upozorio da su prognoze loše, naročito pred vikend kada potrošnja inače raste, te da je preduzeće spremno da reaguje kako bi sačuvalo stabilnost sistema.

"Ukoliko se nastavi ovaj trend prekomjerne potrošnje, bićemo prinuđeni pristupiti privremenim prekidima isporuke vode prema Potkozarju, dijelovima Mišinog Hana i Ramića, dok bi prema Piskavici i Dragočaju moglo doći do ograničene isporuke, a sve zarad akumuliranja veće količine vode u rezervoarima. Od stanja u rezervoarima u 15 časova zavisiće hoće li ovaj plan kontrolisane isporuke biti aktiviran. Mi radimo sve što je u našoj moći, sva operativa i ljudi biće na terenu i tokom vikenda, a stanovništvo još jednom molimo – shvatite ozbiljno naše apele, vodu koristite racionalno – pomozite nam da održimo sistem kako bi svi imali uredno vodosnabdijevanje", naglasio je Majkić.

Miroslav Ševo, šef Stručno-operativnog tima i zamjenik komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije, pojasnio je da ovakav nagli skok potrošnje direktno ukazuje na nenamjensko korištenje vode, poput zalijevanja bašta, travnjaka, voćnjaka i punjenja bazena. Pripadnici Komunalne policije već su na terenu uočili ove nepravilnosti.

"Ponovo apelujemo na stanovništvo, da se voda koristi racionalno, u skladu sa preporukama. Pozivamo sve građane u potkozarskim selima na solidarnost i odgovornost, kako bismo prebrodili predstojeći period sve do okončanja radova na zamjeni dovodnog cjevovoda do rezervoara Tunjice i kako bi cijelu sezonu svi imali vodu. Svako prekomjerno trošenje vode znači da neko drugo domaćinstvo može ostati bez vode za piće, higijenu ili napajanje stoke", poručio je Ševo.

Ševo je posebno apelovao na poljoprivredne proizvođače da ne stvaraju zalihe koristeći vodu iz gradskog vodovoda. Umjesto toga, pozvao ih je da se za potrebe vode obrate stručnim saradnicima u mjesnim zajednicama, kako bi im pripadnici Odsjeka za poslove civilne zaštite i PTVSJ Grada Banja Luka besplatno dostavili vodu putem cisterni.