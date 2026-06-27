Mještani Priječana ogorčeni zbog nestanka vode, iz Vodovoda kažu: "Ne gradimo mi cijevi"

Mještani Priječana tvrde da su tokom protekle sedmice četiri puta ostali bez vode i upozoravaju na dugogodišnje probleme sa infrastrukturom. Iz Vodovoda poručuju da su uzrok kvarova loši materijali i izvedba cjevovoda.

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Stanovnici banjalučkog naselja Priječani tvrde da se godinama suočavaju sa problemima u vodosnabdijevanju i nedovoljnim ulaganjima u infrastrukturu.

U dopisu dostavljenom našoj redakciji navode da su samo tokom protekle sedmice četiri puta ostali bez vode, što, kako ističu, ozbiljno otežava svakodnevni život.

Mještani smatraju da se problemi godinama ponavljaju, dok trajno rješenje izostaje.

Posebno ukazuju na višestruke intervencije na istim dionicama vodovodne mreže, navodeći da su radnici u pojedinim slučajevima danima kopali i zatrpavali isto mjesto, ali da kvar nije trajno otklonjen.

"Pored problema sa vodom, već godinama ukazujemo na nedostatak ozbiljnih ulaganja u infrastrukturu naselja. Dok se u pojedinim drugim naseljima na području Banjaluke intenzivno grade i unapređuju saobraćajnice, javna rasvjeta, trotoari, mi imamo osjećaj da je naše naselje ostavljeno po strani i da se razvoj ovog dijela grada godinama zanemaruje", stoji u dopisu.

Odgovore na ove navode zatražili smo od Vodovoda.

Iz ovog preduzeća navode da problem nije u starosti cjevovoda, već u materijalima i načinu na koji je mreža izgrađena.

"Cjevovod u Priječanima nije toliko star koliko su bili loši materijal i izvedba tada kada je pravljen. Zato cijevi popuštaju pod pritiskom i svako malo dolazi do havarija. Nažalost, kvar se ne može raditi dok je cijev pod pritiskom, što znači da se mora zaustaviti isporuka vode", odgovorili su iz Vodovoda.

Dodaju da njihove ekipe izlaze na teren odmah po prijavi i nastoje da u najkraćem roku ponovo uspostave uredno vodosnabdijevanje.

"Činjenica je i da su na određenim dionicama kvarovi češći, pa se čini da radimo više puta na istom mjestu. Kada dođe do takvih situacija, ne saniramo samo mjesto kvara nego mijenjamo po 10 do 15 metara cijevi", navode iz Vodovoda.

Kada je riječ o dugoročnom rješenju, iz ovog preduzeća podsjećaju da se u okviru rekonstrukcije puta prema Priječanima istovremeno obnavlja i vodovodna mreža.

"Do sada je završena približno jedna trećina planirane rekonstrukcije", navode iz Vodovoda.

Ističu i da ovo preduzeće nije investitor kada je riječ o izgradnji nove vodovodne infrastrukture.

"Vodovod ne gradi cjevovode. Grad je vlasnik kompletne infrastrukture i nadležan je za ulaganja, dok mi mrežu preuzimamo na upravljanje i održavanje", poručili su iz ovog preduzeća.

Mještani, s druge strane, očekuju da nadležne institucije ponude trajno rješenje za višegodišnje probleme sa vodosnabdijevanjem i infrastrukturom, za koje smatraju da utiču na kvalitet života u jednom od većih banjalučkih naselja.

Iz banjalučke Gradske uprave nisu odgovorili na naš upit do izlaska ovog teksta.