Stanivuković: Vodu ima 98 odsto Banjaluke, Tunjice 1 i 2 završavamo prije roka

Stanovnici potkozarskih sela mogli bi već u avgustu dobiti stabilno vodosnabdijevanje, poručio je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković tokom obilaska radova na izgradnji sistema Tunjice 1 i 2.

Izvor: Grad Banja Luka

Stanivuković je danas obišao radove na izgradnji vodovodnog sistema Tunjice 1 i 2, kao i Fabriku vode u Novoseliji, poručivši da je riječ o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata u gradu, čijim bi završetkom već tokom avgusta trebalo da bude riješen problem vodosnabdijevanja u potkozarskim selima.

Stanivuković je istakao da se radovi odvijaju planiranom dinamikom i da gradska administracija ulaže maksimalne napore kako bi projekat bio završen prije predviđenog roka.

"Mnogo nam je stalo da ovaj vodovodni sistem završimo što prije. Projekat se realizuje kroz tri etape, a cilj nam je da stanovnici Dragočaja, Ramića, Kuljana, Prijakovaca, Piskavice i drugih naselja dobiju stabilno vodosnabdijevanje tokom cijele godine, bez obzira na vremenske prilike", rekao je gradonačelnik.

On je podsjetio da je projekat više puta bio odbijan u Skupštini grada od 2021. godine, te da su radovi mogli početi tek nakon usvajanja odluke u martu ove godine.

Govoreći o trenutnoj situaciji sa vodosnabdijevanjem, Stanivuković je naveo da uredno funkcionišu svi ključni rezervoari i pumpne stanice, te da oko 98 odsto stanovništva Banjaluke ima stabilno snabdijevanje vodom.

"Naš cilj je da uredno vodosnabdijevanje obezbijedimo za kompletno područje grada. U proteklih pet godina uložili smo oko 50 miliona KM i izgradili više od 300 kilometara vodovodne mreže, čime smo trajno riješili probleme u Bronzanom Majdanu, na Manjači, u Donjim Kolima, Rekavicama, Krupi na Vrbasu i drugim dijelovima grada",naglasio je on.

Ipak, dodao je da izazovi i dalje postoje na rezervoarima Prijakovci i Ramići, zbog čega je preduzeće „Vodovod“ uvelo kontrolisanu isporuku vode.

Prema trenutnom režimu, parnim danima vodu dobijaju korisnici koji se snabdijevaju sa rezervoara Ramići, odnosno dijelovi Dragočaja, Ramića i Prijakovaca, dok se neparnim danima voda isporučuje stanovnicima Barlovaca, Potkozarja, Piskavice, Verića, Mišinog Hana i dijela Prijakovaca koji koriste rezervoar Prijakovci.

Direktor „Vodovoda“ Radovan Majkić rekao je da u Fabrici vode trenutno ima dovoljno vode i da je jedini ozbiljniji izazov snabdijevanje potkozarskih sela.

"Radovi na izgradnji sistema Tunjice 1 i 2 sa cjevovodom prečnika fi 700 odvijaju se planiranom dinamikom i uvjeren sam da će po njihovom završetku građani ovog područja dobiti trajno i stabilno vodosnabdijevanje", rekao je Majkić.

On je podsjetio da su se slični problemi ranije javljali na platou Manjače, ali da su riješeni izgradnjom sistema „Banjica“.

"Iako je trenutno bez urednog snabdijevanja oko dva odsto stanovništva, za nas je i to ozbiljan broj. Stabilnost sistema ove godine bila je narušena svega nekoliko dana, uglavnom zbog neracionalne potrošnje, zbog čega apelujemo na građane da vodu koriste odgovorno", poručio je Majkić.

Iz Gradske uprave ističu da će nadležne službe nastaviti da prate stanje na terenu i preduzimaju potrebne mjere kako bi se očuvala stabilnost sistema do završetka radova na Tunjicama, od kojih se očekuje konačno rješenje višegodišnjih problema sa vodosnabdijevanjem u potkozarskom kraju.

(Mondo)