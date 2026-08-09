Vreo ljetni dan pred nama: Temperatura do 38 stepeni, popodne na jugu moguća slaba kiša

U svim dijelovima BiH danas će biti pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz temperaturu vazduha do 38 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Poslije podne i uveče na jugozapadu i jugu razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može donijeti slabu kišu, a u većini predjela ostaje suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren, tokom dana ponegdje i pojačan, istočni i sjeveroistočni vjetar, a u Hercegovini umjerena do jaka bura.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 32 do 38, u višim predjelima od 28 stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija redovno, a na graničnim prelazima pojačan je intenzitet saobraćaja.

Duge su kolone vozila u oba smjera na prelazima Zupci i Novi Grad, a na izlazu iz zemlje, duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška /Gornji Varoš/, Gradina, Hum i Deleuša.

Na graničnim prelazima Bijača-Nova Sela i Doljani-Metković nema gužve na našim izlaznim/ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Hrvatsku.

Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada, nisu duža od 30 minuta.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske apeluju na vozače da zbog visoke temperature vazduha izbjegavaju vožnju u najtoplijem dijelu dana, da prave češće pauze tokom vožnje, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju saobraćajne propise.

Zbog održavanja brdske auto-trke danas će od 8.00 do 20.00 časova biti obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerana na alternativne pravce.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.