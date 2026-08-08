Tramp ponovo prijeti preuzimanjem Grenlanda dok američka naftna kompanija ulazi u zaštićenu zonu

Grenlandska vlada upozorava na nelegalno dopremanje opreme za bušenje nafte.

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Američka naftna kompanija povezana sa Donaldom Trampom priprema se za otvaranje bušotina u zabačenim dijelovima Grenlanda, iako za to još nije dobila odobrenje lokalnih vlasti. Proteklih dana na istočnu obalu dopremljeni su materijali za pripremu bušenja, dok američki predsjednik ponovo preti preuzimanjem te arktičke teritorije. Grenlandska vlada reagovala je upozorenjem jer za dopremu opreme nije izdato nikakvo odobrenje, piše Gardijan.

U zvaničnom saopštenju vlade stoji: "O svim budućim logističkim koracima mora se obavijestiti uprava za mineralne resurse, koja ih mora i odobriti – prije nego što se oni sprovedu". Samo dva dana nakon toga, Tramp je na društvenoj mreži Truth Social objavio novu prijeteću poruku, praćenu ilustracijom na kojoj se nadvija nad grenlandskim selom.

Veze sa Trampom i procjene o bilionima dolara

Rukovodioci teksaške kompanije Greenland Energy, osnovane prošle godine, tvrde da se ispod regiona Džejmsons Lend potencijalno nalazi nafta vredna bilion dolara. Najavili su ulaganje od 60 miliona dolara u dvije istražne bušotine kako bi provjerili te procene.

Iako je Grenland 2021. godine zbog zaštite životne sredine prestao da izdaje nove dozvole za eksploataciju nafte, britanska kompanija 80 Mile ranije je obezbijedila prava na istraživanje u tom regionu. Prema dokumentaciji, Greenland Energy preuzeće većinski udio u projektu u zamjenu za finansiranje, ali im je za nastavak radova i dalje potrebna dozvola vlade.

Kompanija je angažovala Fila Mekgroa, poznatog kao Dr. Fil, istaknutog desničarskog bivšeg voditelja i člana Trampove komisije za vjerske slobode. Njegov zadatak je da snimi dokumentarnu seriju koja će "zabilježiti misiju ovih modernih tragača za naftom". Za direktora je imenovan i veteran američke ratne mornarice koji radi na sistemu protivraketne odbrane "Zlatna kupola".

Vidi opis Tramp ponovo prijeti preuzimanjem Grenlanda dok američka naftna kompanija ulazi u zaštićenu zonu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Guy Bell / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Tramp tvrdi da je kontrola nad Grenlandom "ključna" za taj sistem. Leri Svets, predsjednik upravnog odbora i veliki akcionar kompanije, koji očigledno ima pristup Trampovom krugu ljudi, izjavio je da naftni projekat "nije povezan sa američkom aneksijom".

Nakon što je predstavnik kompanije u junu na sastanku sa lokalnom zajednicom lažno tvrdio da imaju dozvolu za dopremu opreme, Svets je rekao: "Zbog entuzijazma oko projekta došlo je do nesporazuma u komunikaciji." Međutim, već sledećeg mjeseca stanovnici tog retko naseljenog područja primijetili su remorker koji je vukao baržu prema obali i iskrcavao desetak kontejnera.

"Cilj je bio dopremanje opreme na lokaciju Nunap Kekva radi planiranog istražnog bušenja", navela je grenlandska vlada u saopštenju. Danski istraživački portal Danwatch citirao je direktora brodarske kompanije koji je potvrdio da je pošiljka bila namijenjena kompaniji Greenland Energy.

Politički pritisak i teška odluka

Iz kompanije Greenland Energy odbili su da odgovore na pitanja Gardijana. U pismu akcionarima poslatom u četvrtak naveli su da su "nedavni sastanci rukovodstva projekta sa grenlandskim regulatornim telima bili konstruktivni". Istakli su i da ih "ohrabruje napredak ka dobijanju preostalih dozvola za bušenje" te da će se nakon tih razgovora u početku bušiti samo jedna bušotina.

Grenland, kao samoupravna teritorija Danske, samostalno odlučuje o svojim prirodnim resursima, a njegovi izabrani lideri sada se nalaze pred teškom odlukom. Mogli bi da dozvole bušenje, iako se planirane lokacije nalaze unutar zaštićenog područja prema Ramsarskoj konvenciji o vlažnim staništima.

S druge strane, ako odbiju, postoji bojazan da bi to Trampu moglo poslužiti kao izgovor za agresivnije sprovođenje njegovih planova. U saopštenju grenlandske vlade stoji da "ne bi bilo proporcionalno" zahtevati uklanjanje opreme. Naveli su i da je zahtjev za dozvolu još uvijek u obradi.

Predstavnik kompanije Greenland Energy izjavio je da brod sa 300 kontejnera opreme za bušenje isplovljava iz Kanade 12. septembra, a samo bušenje bi trebalo da počne u oktobru. Džef Landri, radikalno desničarski guverner Luizijane koji služi kao Trampov izaslanik za Grenland, rekao je da bi Grenland mogao da crpi naftu već sljedeće godine.

(Index/MONDO)