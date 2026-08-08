Konačno dobre vijesti: Ugašeni svi požari u Trebinju, situacija na terenu stabilna

Sva požarišta na području Trebinja su ugašena, a situacija na terenu je stabilna nakon višednevne borbe sa vatrom. U gašenju učestvovali vatrogasci, spasilačke ekipe i Helikopterski servis Srpske.

Izvor: Sanja Babić/Srna

Sva požarišta na području Trebinja su ugašena, a situacija na terenu je stabilna nakon višednevne borbe sa požarima, saopšteno je iz Javne ustanove "Ekologija i bezbjednost".

U gašenju požara učestvovali su pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, dobrovoljna vatrogasna društva, civilna zaštita "Hidroelektrana na Trebišnjici", operativci Javne ustanove "Ekologija i bezbjednost", kao i druge nadležne službe, uz podršku Helikopterskog servisa Republike Srpske.

Iz Javne ustanove "Ekologija i bezbjednost" posebno su zahvalili Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske i Republičkoj upravi civilne zaštite na pruženoj podršci, kao i Helikopterskom servisu Republike Srpske na angažmanu u gašenju požara.

Istaknuto je i da je sistem rane detekcije požara sve vrijeme bio u funkciji i blagovremeno dostavljao podatke o stanju na terenu, što je bilo značajno za brzo reagovanje i efikasno djelovanje angažovanih jedinica.

"Ovi događaji još jednom su pokazali da se koordinisanim djelovanjem Operativnog centra naše ustanove i jedinica na terenu, prije svega vatrogasaca i spasilačkih ekipa, može efikasnije odgovoriti na izazove koje požari nose", naveli su iz Javne ustanove.

Posebnu zahvalnost uputili su i mještanima koji su pomogli u gašenju požara i zaštiti svojih domaćinstava i imovine.

Zahvalili su svim profesionalnim i dobrovoljnim vatrogascima, spasiocima, pripadnicima nadležnih službi i građanima koji su prethodnih dana bili angažovani na terenu.

Ovako je bilo prije tri dana: