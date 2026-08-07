Skandal u njujorškom luksuznom hotelu: Otkrivena opasna bakterija, uprava zabranila radnicima da obavijeste goste

Uprava zaprijetila radnicima kaznama ako progovore o legioneli

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U luksuznom hotelu "Haj lajn" u Njujorku otkrivena je bakterija legionela koja izaziva legionarsku bolest, a uprava hotela je navodno zabranila zaposlenima da o tome obavijeste goste, prenio je list "Njujork post" pozivajući se na rukovodstvo sindikata Hotelskog i ugostiteljskog savjeta.

Hotel je prije nekoliko sedmica obavio testiranje koje je pokazalo koncentraciju bakterije od 170 jedinica koje formiraju kolonije po mililitru tečnosti.

Drugo testiranje, obavljeno 23. jula, pokazalo je da je koncentracija bakterije naglo porasla na 700 jedinica koje formiraju kolonije po mililitru, a članovi sindikata strahuju da bi stvarni nivo mogao biti i veći.

Sindikat je potom zatražio od uprave dokaze da su preduzete mjere za otklanjanje problema. Uprava je u početku to odbila, ali je nakon arbitražnog postupka pristala.

Međutim, sindikat tvrdi da je rukovodstvo hotela zaposlenima zaprijetilo disciplinskim mjerama ukoliko ponovo napuste radna mjesta.

Krajem jula u Sjedinjenim Državama prijavljeno je više žarišta legionarske bolesti, a samo u NJujorku zabilježeno je sedam smrtnih slučajeva.