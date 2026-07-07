Najljepši mali stan u Njujorku: U 39 kvadrata stali su spavaća i dnevna soba, kuhinja, kupatilo i brojni plakari

Savršeno uređen mali stan od 39 kvadrata, enterijer potpisuje njujorški arhitekta!

Izvor: Youtube / Architectural Digest

Mali stan od 39 kvadrata ima zasebnu "sobu" u centru u kojoj je vješto sakriven bračni krevet.

od 39 kvadrata ima zasebnu "sobu" u centru u kojoj je vješto sakriven bračni krevet. Kompletna kuhinja može da se zatvori tako da ostaje vidljiv samo umjetnički dio u mermeru.

Mali stan u Njujorku ima samo 39 kvadrata, a u njemu kao da je smješten pravi mali luksuzni hotel. Pomoću tajnih vrata i jednog posebno uređenog odjeljka, arhitekta je uspio da stvori pravo remek-djelo.

Najveći izazov u jednosobnim stanovima uvijek je krevet – ogroman objekat koji zauzima prostor tokom cijelog dana, a koristi se samo noću. Umjesto da sakriju krevet, ovdje je od njega napravljen centralni umjetnički objekat u prostoru.

Dizajnirana je savršena kocka u koju tačno staje bračni krevet (queen-size). Spoljašnjost ove strukture obložena je čistim, nelakiranim mesingom koji vremenom dobija prirodnu, bogatu patinu.

Ova "kocka" je potpuno transformisala prostor:

Više od spavaće sobe: Pošto je kocka odignuta od poda, prostor ispod nje služi kao „podrum“ za skladištenje, dok stepenici koji vode do kreveta daju osjećaj kao da se penjete na drugi sprat.

Pošto je kocka odignuta od poda, prostor ispod nje služi kao „podrum“ za skladištenje, dok stepenici koji vode do kreveta daju osjećaj kao da se penjete na drugi sprat. Umjetnička instalacija: Kocka namjerno ne ide do plafona, što stvara utisak skulpture koja lebdi u prostoru. Kada se vrata kocke otvore sa tri strane, spavaća soba se vizuelno spaja sa ostatkom stana.

Uz dva zida su neprekidne linije ugradnih plakara u koje staje baš sve – od odjeće i obuće, do knjiga. To omogućava oku da se fokusira na arhitekturu prostora, a ne na razbacane predmete.

mali stan u Njujorku od 39 kvadrata

Izvor: Youtube / Architectural Digest

U njih su integrisana i svjetla, pa izgleda kao da zidovi emituju meki, prigušeni sjaj koji prostoru daje prefinjenu i intimnu atmosferu.

Svaki komad namještaja u dnevnoj zoni, poput stolica, stolova i tepiha, prethodno je bio “iscrtan” ljepljivom trakom na podu kako bi se provjerilo da li dvoje ljudi može nesmetano da prođe jedno pored drugog dok kuvaju ili se kreću. Čak je i televizor savršeno uvučen u zidni plakar i uokviren mesinganim ramom od 6 milimetara kako ne bi narušavao estetiku čistih linija.

mali stan u Njujorku od 39 kvadrata

Izvor: Youtube / Architectural Digest

Kuhinja je primjer vrhunskog inženjeringa za male prostore. Kada se ne koristi, ona je sakrivena iza drvenih vrata koja se, kada ih otvorite, u potpunosti uvlače u zidove i nestaju kako ne bi smetala pri kretanju. Iza njih se krije funkcionalna, luksuzna kuhinja: kombinovana parna rerna, indukciona ploča, fioka za grijanje posuđa, mašina za sudove, pa čak i veliki frižider i zamrzivač. Kada se kuvanje završi, vrata se zatvaraju i stan se vraća u “normalan” režim.

U galeriji pogledajte kako je ovaj stan izgledao prije renoviranja.

Kupatilo je iza tajnih vrata koja su vješto integrisana u liniju plakara od hrastovine, a na njima se nalazi veliko ogledalo. Iako je manje od standardnih dimenzija, kupatilo djeluje prostrano jer su i podovi i svi zidovi obloženi komadima vrhunskog karara mermera. Čak su i vrata skrivenih ormarića za lijekove napravljena od istog mermera, pa se savršeno stapaju sa zidom.

Pogledajte ovaj nevjerovatan stan u galeriji slika.