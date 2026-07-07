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Najljepši mali stan u Njujorku: U 39 kvadrata stali su spavaća i dnevna soba, kuhinja, kupatilo i brojni plakari

Najljepši mali stan u Njujorku: U 39 kvadrata stali su spavaća i dnevna soba, kuhinja, kupatilo i brojni plakari

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
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Savršeno uređen mali stan od 39 kvadrata, enterijer potpisuje njujorški arhitekta!

Kako urediti mali stan: Njujorški luks dom od 39 kvadrata sa skrivenom kuhinjom Izvor: Youtube / Architectural Digest
  • Mali stan od 39 kvadrata ima zasebnu "sobu" u centru u kojoj je vješto sakriven bračni krevet.
  • Kompletna kuhinja može da se zatvori tako da ostaje vidljiv samo umjetnički dio u mermeru.

Mali stan u Njujorku ima samo 39 kvadrata, a u njemu kao da je smješten pravi mali luksuzni hotel. Pomoću tajnih vrata i jednog posebno uređenog odjeljka, arhitekta je uspio da stvori pravo remek-djelo.

Najveći izazov u jednosobnim stanovima uvijek je krevet – ogroman objekat koji zauzima prostor tokom cijelog dana, a koristi se samo noću. Umjesto da sakriju krevet, ovdje je od njega napravljen centralni umjetnički objekat u prostoru.

Dizajnirana je savršena kocka u koju tačno staje bračni krevet (queen-size). Spoljašnjost ove strukture obložena je čistim, nelakiranim mesingom koji vremenom dobija prirodnu, bogatu patinu.

Ova "kocka" je potpuno transformisala prostor:

  • Više od spavaće sobe: Pošto je kocka odignuta od poda, prostor ispod nje služi kao „podrum“ za skladištenje, dok stepenici koji vode do kreveta daju osjećaj kao da se penjete na drugi sprat.
  • Umjetnička instalacija: Kocka namjerno ne ide do plafona, što stvara utisak skulpture koja lebdi u prostoru. Kada se vrata kocke otvore sa tri strane, spavaća soba se vizuelno spaja sa ostatkom stana.

Uz dva zida su neprekidne linije ugradnih plakara u koje staje baš sve – od odjeće i obuće, do knjiga. To omogućava oku da se fokusira na arhitekturu prostora, a ne na razbacane predmete.

mali stan u Njujorku od 39 kvadrata
Izvor: Youtube / Architectural Digest

U njih su integrisana i svjetla, pa izgleda kao da zidovi emituju meki, prigušeni sjaj koji prostoru daje prefinjenu i intimnu atmosferu.

Svaki komad namještaja u dnevnoj zoni, poput stolica, stolova i tepiha, prethodno je bio “iscrtan” ljepljivom trakom na podu kako bi se provjerilo da li dvoje ljudi može nesmetano da prođe jedno pored drugog dok kuvaju ili se kreću. Čak je i televizor savršeno uvučen u zidni plakar i uokviren mesinganim ramom od 6 milimetara kako ne bi narušavao estetiku čistih linija.

mali stan u Njujorku od 39 kvadrata
Izvor: Youtube / Architectural Digest

Kuhinja je primjer vrhunskog inženjeringa za male prostore. Kada se ne koristi, ona je sakrivena iza drvenih vrata koja se, kada ih otvorite, u potpunosti uvlače u zidove i nestaju kako ne bi smetala pri kretanju. Iza njih se krije funkcionalna, luksuzna kuhinja: kombinovana parna rerna, indukciona ploča, fioka za grijanje posuđa, mašina za sudove, pa čak i veliki frižider i zamrzivač. Kada se kuvanje završi, vrata se zatvaraju i stan se vraća u “normalan” režim.

U galeriji pogledajte kako je ovaj stan izgledao prije renoviranja.

Kupatilo je iza tajnih vrata koja su vješto integrisana u liniju plakara od hrastovine, a na njima se nalazi veliko ogledalo. Iako je manje od standardnih dimenzija, kupatilo djeluje prostrano jer su i podovi i svi zidovi obloženi komadima vrhunskog karara mermera. Čak su i vrata skrivenih ormarića za lijekove napravljena od istog mermera, pa se savršeno stapaju sa zidom.

Pogledajte ovaj nevjerovatan stan u galeriji slika.

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Tagovi

dom stan Njujork

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