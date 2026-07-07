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Zaboravite na klasičan šporet, ovo sad svi ugrađuju u kuhinji: Praktično i lakše se čisti

Zaboravite na klasičan šporet, ovo sad svi ugrađuju u kuhinji: Praktično i lakše se čisti

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Umjesto klasičnog šporeta, indukciona ploča postala je nova zvijezda kuhinje.

Indukciona ploča kao zamjena za šporet Izvor: Shutterstock

Sve više ljudi koji renoviraju kuhinju odlučuje se da umjesto klasičnog šporeta ugradi indukcionu ploču za kuvanje. Osim što izgleda moderno i zauzima manje prostora, mnogi tvrde da je praktičnija za svakodnevnu upotrebu, brže zagrijava posuđe i znatno se lakše održava. Zbog toga je postala jedan od najtraženijih uređaja prilikom opremanja novih stanova i renoviranja starih kuhinja.

Indukciona ploča radi na potpuno drugačijem principu od klasičnih električnih ringli. Umjesto da zagrijava samu površinu, elektromagnetno polje direktno zagrijava dno šerpe ili tiganja. To znači da se hrana kuva brže, dok sama staklena površina ostaje znatno hladnija, pa se prosuta hrana ređe zalijepi i mnogo lakše briše.

Najveća prednost je brzina. Voda može da provri i do dva puta brže nego na standardnim električnim ringlama, što štedi vrijeme, ali i električnu energiju.

Još jedna velika prednost je bezbjednost. Pošto se zagrijava samo posuda, rizik od opekotina je manji, a većina modela ima automatsko isključivanje, zaključavanje za djecu i senzore koji prepoznaju da li se na ploči nalazi odgovarajuće posuđe.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju kuhinje sa ugradnom indukcionom pločom!

Mnogi ističu i lako održavanje i čišćenje. Ravna staklena površina nema rešetke, gorionike ni teško dostupne dijelove, pa je često dovoljno samo da je prebrišete vlažnom krpom.

Prednosti indukcione ploče:

  • brzo zagrijavanje i kraće vrijeme kuvanja
  • manja potrošnja električne energije u odnosu na klasične električne ringle
  • jednostavno čišćenje
  • moderan izgled kuhinje
  • visok nivo bezbjednosti zahvaljujući brojnim zaštitnim funkcijama

Koje su mane?

Ipak, indukcija nije idealno rješenje za svako domaćinstvo. Najveći nedostatak je to što zahtijeva posuđe koje ima magnetno dno. Ako stari lonci i tiganji nisu kompatibilni, moraćete da kupite nove.

Pored toga, početna investicija je veća nego kod običnih električnih ploča, a u pojedinim stanovima može biti potrebna i provjera elektroinstalacija kako bi uređaj radio bez problema. Takođe, mana je što u slučaju kvara, popravka može a bude skuplja.

Da li se isplati?

Ako često kuvate i planirate dugoročno uređenje kuhinje, indukciona ploča može biti dobra investicija. Brže priprema obroke, jednostavna je za održavanje i pruža viši nivo bezbjednosti od klasičnog šporeta.

Iako je početno ulaganje nešto veće, mnogi vlasnici smatraju da se ono isplati kroz svakodnevnu upotrebu, manju potrošnju energije i veću udobnost tokom kuvanja. 

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