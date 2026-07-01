Skinite masnoću sa kuhinjskih ormarića za 5 minuta: Viralni trik sa TikToka isprobalo više od milion žena

Ovo sredstvo se pravi od tri najprostija moguća sastojka, a pomoći će vam i u održavanju čistoće i prohodnosti odvoda u sudoperi.

Izvor: TikTok Printscreen / mama_mila_

Domaće sredstvo od sode bikarbone i limuna može da pomogne i kod zapušenih odvoda.

Na masne površine djeluje kao blagi, prirodni abraziv.

Redovno održavanje čistoće kuhinjskih elemenata olakšaće vam posao na duže staze.

Zbog stalne upotrebe toplote za termičku obradu i isparenja koja tom prilikom nastaju, na kuhinjskim elementima stalno se lijepi masnoća i fleke od hrane koje je neophodno čistiti ako želimo da nam kuhinja bude besprijekorno čista.

Ako preskačete ovaj dosadni "zadatak", vjerovatno će se brzo formirati tvrdokorne naslage koje je kasnije veoma teško skinuti. Međutim, jedna influenserka sa TikTok-a pokazala je na svom profilu čime i kako ona čisti svoju kuhinju i oduševila više od milion i po ljudi koji prate njene objave na ovoj društvenoj mreži.

U pitanju je priprema domaćeg rastvora kod kuće od tri najjednostavnija moguća sastojka - sode bikarbone, limunovog soka i vode.

"Recite zbogom tvrdokornoj masnoći na vašim kuhinjskim ormarićima. Ova mješavina jedna je od mojih omiljenih za uklanjanje masnoće i vraćanje sjaja kuhinjskim elementima", napisala je.

Brojni korisnici TikTok-a složili su se u komentarima da je mješavina veoma efektna za čišćenje, a pritom ostavlja i svjež, prijatan miris u cijeloj prostoriji.

Izvor: LepaiSrecna

Kako se priprema rastvor sode bikarbone i limuna

U posudu sipajte četvrtinu šoljice sode bikarbone, pa dodajte kašičicu limunovog soka i šoljicu vode. Promiješajte, pa čistom krpom nanesite na kuhinjske elemente velikim kružnim pokretima. Ostavite da djeluje nekoliko minuta, pa obrišite vlažnom, toplom krpom.

Ovaj domaći rastvor ima dobre rezultate jer soda bikarbona moćno razgrađuje masne naslage na površinama bez potrebe za ribanjem, dok limun pomaže efikasnijem prodiranju u prljavštinu, prenosi Net.hr. Ako vam preostane rastvora od čišćenja, prospite ga u odvod sudopere - tu će pomoći razgradnji začepljenja ako su se pojavila.

(Lepa i srećna/Mondo)