Kako da uklonite zagorjele naslage iz rerne? 3 efikasna trika za skidanje upornih naslaga

Otkrijte 3 efikasna trika za čišćenje rerne uz koje ćete se riješiti upornih, zagorjelih naslaga sa dna.

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Zagorjele mrlje u rerni spadaju među najupornije kuhinjske probleme. Posebno kada se u pitanju slatki filovi ili šećer koji iscuri tokom pečenja. On se na visokoj temperaturi pretvara u tvrdu, ljepljivu naslagu koju je teško ukloniti običnim brisanjem.

Ipak, čak i ako djeluje kao da je mrlju nemoguće skinuti, postoji nekoliko provjerenih načina da se rerna temeljno očisti bez oštećenja površine.

Zašto se ovakve mrlje teško čiste

Šećer i voćni sokovi tokom pečenja karamelizuju i potom zagore. Kada se ohlade, formiraju čvrstu, gotovo staklastu koru koja se lijepi za dno rerne. Zbog toga obično struganje ne daje rezultat, uklanja se samo površinski sloj.

Metoda sa vrućom vodom i parom

Jedan od najefikasnijih i najjednostavnijih trikova je korišćenje vrele vode:

Zagrijte vodu do ključanja

Pažljivo je sipajte preko zagorjele naslage (ako je rerna hladna)

Ostavite nekoliko minuta da para i toplota omekšaju naslagu

Zatim ribajte ojačanim sunđerom ili žicom za sudove

Po potrebi postupak ponovite više puta dok se sloj ne odvoji.

Dodatni savjeti za lakše čišćenje: Stavite aluminijumsku foliju na dno rerne. Kada nešto iscuri mnogo je lakše da nju zamijenite nego da ribate rernu.

Trik sa mokrim peškirom

Za posebno ljepljive, šećerne mrlje dobro funkcioniše i metoda sa mokrim peškirom:

Umočite deblji peškir u vrelu sapunicu

Stavite ga direktno preko zagorjelog mjesta

Ostavite 10–15 minuta

Nakon toga pokušajte da uklonite omekšalu naslagu

Ovaj postupak pomaže da se tvrdokorni sloj postepeno razmekša bez agresivnog ribanja.

Soda bikarbona i blago abrazivno čišćenje

Ako mrlja i dalje ne popušta, možete napraviti pastu od sode bikarbone i vode:

Nanesite pastu na zaprljano mjesto

Ostavite da djeluje 20–30 minuta

Zatim istrljajte sunđerom ili žicom

Soda pomaže da se razlože zagorjeli ostaci bez jakih hemikalija.

Kada je potrebno jače sredstvo

Za ekstremno tvrdokorne naslage mogu se koristiti i specijalna sredstva za čišćenje rerne. Ona su efikasna, ali ih treba koristiti pažljivo, uz dobro provjetravanje i prema uputstvu proizvođača.

(Stvar ukusa/Mondo)