Kako da temeljno očistite roštilj od masnih i ugorjelih naslaga: Treba vam samo jedna stvar iz kuhinje

Formula je idealna za razlaganje slojeva masnoće, a pritom je bezbjedna i ne izaziva koroziju.

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Jednostavno,prirodno i jeftino sredstvo koje efikasno uklanja masnoću, neprijatne mirise i rđu.

Ovaj recept je odličan i za redovno održavanje i sprečavanje nakupljanja masnoće.

Prije ponovne upotrebe premažite roštilj uljem.

Roštilj je mnogima omiljeni način pripreme hrane tokom letnjih mjeseci,a li vremenom nakon puno korišćenja, na rešetkama se stvaraju slojevi masnoće za koje se dodatno lijepe ugorjeli dijelovi hrane. Srećom, postoji jednostavan i pristupačan sastojak iz kuhinje koji može mnogo da vam pomogne.

U pitanju je sirće. Njegova formula je idealna za razlaganje slojeva masnoće, bezbjedno je i ne izaziva koroziju, piše TheSpruce. Sirće efikasno čisti kako odvojive dijelove roštilja poput rešetke, tako i unutrašnje dijelove koji takođe vremenom upijaju masnoću i miris dima.

Za čišćenje roštilja najbolje je koristiti destilovano belo ili jabukovo sirće. Najbolji rezultati se postižu ako se roštilj čisti redovno, nakon svake upotrebe.

Kako očistiti roštilj uz pomoć sirćeta

Prije čišćenja, uvjerite se da je roštilj potpuno ohlađen. Ako je električni, isključite ga iz struje. Uklonite ostatke hrane, očistite sve mrvice i drugu nečistoću.

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Zatim napravite rastvor za čišćenje - u čistu bočicu sa raspršivačem sipajte jednake dijelove tople vode i bijelog ili jabukovog sirćeta, pa dobro promućkajte. Ravnomerno naprskajte masne površine i sve odvojive dijelove, pa ostavite da djeluje oko 15 minuta. Istrljajte sve površine neabrazivnom četkom, pa vlažnom krpom obrišite ostatke sirćeta. Odvojive dijelove poput rešetki možete da isperete pod mlazom tople vode.

Čistom suvom krpom detaljno osušite sve površine kako biste sprečili pojavu rđe. Pre sledeće upotrebe premažite roštilj uljem, kako bi se uklonili eventualni ostaci i obnovio zaštitni sloj.