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Koja riba sa slike vam je najzanimljivija? Test ličnosti otkriva vašu najslabiju tačku

Koja riba sa slike vam je najzanimljivija? Test ličnosti otkriva vašu najslabiju tačku

Autor N.D. Izvor Sensa
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Test ličnosti koji otkriva vašu najslabiju tačku, a potrebno je da izaberete samo jednu ribu sa slike!

Test ličnosti izaberi ribu Izvor: ukr.media

Ponekad naši najveći strahovi nisu očigledni ni nama samima. Ono čemu pridajemo najveću vrijednost često otkriva i ono što najviše pokušavamo da sačuvamo. Ovaj zanimljiv test ličnosti zasnovan je na izboru slike. Pogledajte četiri ribe i izaberite onu koja vam se najviše dopada. Vaš izbor može otkriti šta je vaša najveća životna vrijednost, ali i koja je vaša skrivena slabost.

Riba broj 1 – Porodica je vaš najveći oslonac

Za vas je porodica najdragocenija stvar na svijetu. Ljudi koje volite znaju da mogu da računaju na vas, jer ste spremni da pružite pomoć i podršku kada god je potrebno. Vaš najveći strah je da se nešto loše ne dogodi vašim najbližima – bilo da je riječ o bolesti, problemima ili nekoj životnoj nevolji. Takva briga dolazi iz velike ljubavi, ali ne zaboravite da i vaši najbliži žele da vi budete srećni i spokojni. Njegujte odnose, ali pokušajte da ne dozvolite da vas stalna briga preplavi.

Riba broj 2 – Plašite se neuspjeha i gubitka kontrole

Vi ste osoba koja sebi postavlja visoke standarde. Vredni ste, uporni i često težite savršenstvu, zbog čega ljudi oko vas primjećuju vaš trud i uspjehe. Najveći strah vam je greška ili neuspjeh, posebno kada je riječ o poslu i karijeri. Zbog toga ponekad možete previše da se opteretite obavezama i zaboravite na male životne radosti. Važno je da zapamtite – greške su deo života i niko nije savršen. Uspjeh nema smisla ako zbog njega izgubite vreme za odmor, zdravlje i ljude koje volite.

Riba broj 3 – Najviše cijenite prijateljstvo i bliske ljude

Vi ste veoma društvena osoba i teško zamišljate život bez razgovora, druženja i ljudi koji vas okružuju. Pravi ste prijatelj – neko ko će saslušati, pomoći i biti tu kada je potrebno. Međutim, upravo ta dobrota može biti vaša slaba tačka. Postoje ljudi koji umiju da iskoriste tuđu ljubaznost, zato je važno da naučite da postavite granice. Ne morate uvijek svima biti dostupni i nije sebično da ponekad stavite sebe na prvo mjesto.

Riba broj 4 – Ljubav vam je najvažnija, ali ne zaboravite sebe

Za vas je partner jedna od najvažnijih osoba u životu. Kada volite, dajete se potpuno i spremni ste mnogo toga da učinite za svoju voljenu osobu. Ipak, vaša najveća slabost može biti to što se ponekad previše izgubite u vezi i zaboravite na sopstvene potrebe, želje i snove. Svako treba da ima svoj prostor, vrijeme za sebe i priliku da razvija svoje talente. Ljubav je najlepša kada u njoj postoje dve jake i ispunjene osobe – zato pronađite ravnotežu između odnosa i sopstvenog razvoja.

Napomena: ovakvi testovi su zabavnog karaktera i nisu naučna psihološka procjena.

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