Što srećnije ljudi žive, to se jednostavnije oblače: Evo kako garderoba otkriva šta krijete u sebi

Kada je čovjek srećan, počinje jednostavnije da se oblači,ne opterećuju ga pogledi i mišljenje drugih! Ovo je važna životna lekcija...

Izvor: Shutterstock

Postoji zanimljiva povezanost između sreće ljudi i načina na koji se oblače. Što su ljudi srećniji, to se jednostavnije oblače, zaključak je koji se nameće kada se uporede godišnji izvještaji Ujedinjenih nacija o sreći i modni stilovi stanovnika najuspješnijih zemalja.

Od 2011. godine sprovodi se istraživanje koje mjeri nivo sreće i zadovoljstva životom u različitim državama. Naučnici analiziraju brojne faktore, poput životnog standarda, društvene podrške, osjećaja sigurnosti i ličnog zadovoljstva, a zatim zemlje rangiraju prema tome koliko su njihovi stanovnici srećni.

Prema tim istraživanjima, među najsrećnijim zemljama sveta godinama se nalaze:

Norveška

Danska

Island

Švajcarska

Finska

Holandija

Kanada

Novi Zeland

Australija

Švedska

Iako se redosljed ponekad mijenja, ove države se uglavnom zadržavaju pri samom vrhu liste.

Šta je zajedničko najsrećnijim zemljama?

Osim visokog životnog standarda i razvijenog društva, ove zemlje povezuje još nešto – jednostavan i nenametljiv odnos prema odeći. U njima se moda ne doživljava kao način dokazivanja statusa. Ljudi uglavnom biraju ono u čemu se osjećaju prijatno i slobodno, bez prevelike potrebe da impresioniraju druge.

Farmerke, majice, patike, duksevi, jakne i jednostavni komadi odjeće dio su svakodnevnog stila. U Danskoj ili Holandiji često možete videti parove obučene veoma sličn, toliko jednostavno i praktično da je teško odmah razlikovati ko je muško, a ko žensko.

Najmodernije zemlje nisu uvijek i najsrećnije

Zanimljivo je da neke zemlje koje važe za modne prestonice nisu na samom vrhu liste sreće. Francuska se nalazi niže na rang listi, Španija takođe, dok je Italija, zemlja poznata po eleganciji i izuzetnom osjećaju za stil, daleko od vrha liste najsrećnijih zemalja.

Iako Italijani često važe za jedne od najbolje obučenih ljudi na svijetu, istraživanja pokazuju da moda sama po sebi ne znači i veće zadovoljstvo životom.

Kada ne morate ništa da dokazujete, oblačite se jednostavnije

U najsrećnijim društvima ljudi se uglavnom ne opterećuju pitanjima poput: da li je odeća dovoljno moderna, da li odgovara posljednjem trendu ili da li ostavlja određeni utisak.

Žene ne moraju svakog jutra da biraju savršenu kombinaciju, nose visoke potpetice i provode sate sređujući se da bi dokazale svoju vrijednost.

Muškarci takođe ne očekuju da njihove partnerke stalno izgledaju kao sa naslovnih strana modnih časopisa.

Možda je upravo u tome tajna, kada se osoba osjeća sigurno, prihvaćeno i zadovoljno svojim životom, nema potrebu da kroz odjeću stalno šalje poruku drugima.

Izvor: Shutterstock

Da li sreća mijenja način na koji se oblačimo?

Možda za sreću nije potrebno pratiti svaki modni trend, birati savršen kroj ili stalno ulagati trud u izgled zbog tuđeg mišljenja.

Možda se čovjek najopuštenije osjeća onda kada ne pokušava stalno da nešto dokazuje.

Zanimljivo je da se i Izrael, zemlja u kojoj mnoge žene biraju veoma jednostavan i praktičan stil, nalazi veoma visoko na listi sreće, odmah iza prvih deset zemalja.

Da li zadovoljstvo životom utiče na način na koji se ljudi oblače ili je ova povezanost samo slučajnost? Možda odgovor leži u tome da se ljudi koji su zadovoljni sobom jednostavno manje obaziru na tuđa očekivanja.