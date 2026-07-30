Sok od lubenice je zlata vrijedan tokom ljeta: Evo za šta sve pomaže i koliko smije da se pije

Prvo što pomislite kada čujete za ovaj sok vjerovatno je osvježenje, ali njegova moć je mnogo veća.

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Sok od lubenice odlično hidrira organizam, bogat je kalijumom, magnezijumom i vitaminima, a ima malo kalorija.

Zahvaljujući L-citrulinu i likopenu, može doprineti zdravlju srca, krvnih sudova i bržem oporavku mišića nakon fizičke aktivnosti.

Najzdraviji je sveže pripremljen sok, dok osobe sa dijabetesom treba da ga konzumiraju umjerenije zbog visokog glikemijskog indeksa.

Kada temperature pređu 35 stepeni, organizmu je potrebna dodatna hidratacija. Osim obične vode, jedno od najboljih prirodnih osvježenja može biti upravo sok od lubenice. Ovaj letnji napitak ne samo da gasi žeđ, već organizmu obezbjeđuje važne vitamine, minerale i antioksidanse koji mogu pozitivno uticati na zdravlje srca, mišića i cjelokupnog organizma.

Sa oko 92 odsto vode, sok od lubenice predstavlja odličan izbor za rehidrataciju tokom vrelih dana ili nakon treninga. Osim što osvježava, bogat je kalijumom i magnezijumom, elektrolitima koji pomažu održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu i normalan rad mišića i nerava.

Istovremeno, sadrži malo kalorija (oko 46 na 100 ml) pa je pogodan i za osobe koje vode računa o kilaži. U njemu se nalaze i vitamini A i C, kao i folna kiselina, važni za imunitet i zdravlje ćelija.

Može da doprinese zdravlju srca i krvnih sudova

Jedan od najvažnijih sastojaka lubenice je aminokiselina L-citrulin. Organizam je pretvara u L-arginin, iz kojeg nastaje azot-monoksid – jedinjenje koje opušta i širi krvne sudove. Zahvaljujući tome, poboljšava se cirkulacija, srce se manje opterećuje, a pojedina istraživanja pokazuju da redovna konzumacija namirnica bogatih L-citrulinom može doprinijeti boljoj kontroli krvnog pritiska i očuvanju zdravlja kardiovaskularnog sistema.

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Bogat izvor snažnog antioksidansa

Lubenica je jedan od najbogatijih prirodnih izvora likopena - antioksidansa koji joj daje karakterističnu crvenu boju. Zanimljivo je da ga često ima više nego u svežem paradajzu.

Likopen pomaže u neutralisanju slobodnih radikala koji oštećuju ćelije i povezani su sa razvojem brojnih hroničnih bolesti. Pored njega, sok od lubenice sadrži i beta-karoten i vitamin C, koji zajedno doprinose zaštiti organizma od oksidativnog stresa i upalnih procesa.

Dobar izbor i nakon treninga

Sportisti i rekreativci takođe mogu imati koristi od soka od lubenice. Istraživanja pokazuju da L-citrulin može pomoći u smanjenju bolova u mišićima nakon intenzivnog vježbanja. Veruje se da poboljšava dotok kiseonika i hranljivih materija do mišića, ali i ubrzava uklanjanje mlječne kiseline, zbog čega oporavak može biti brži.

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Najzdraviji je svježe pripremljen

Stručnjaci ističu da je najbolje piti sveže pripremljen ili hladno cijeđen sok od lubenice. Tokom pasterizacije deo korisnih jedinjenja može izgubiti svoju biološku aktivnost, pa domaći sok zadržava više hranljivih sastojaka. Još jedna prednost pripreme u blenderu jeste što se zadržavaju vlakna, koja usporavaju apsorpciju šećera i doprinose dužem osećaju sitosti.

Ko treba da bude oprezan?

Iako je veoma zdrav, sok od lubenice nije idealan za neograničenu konzumaciju, piše Ordinacija. Zbog relativno visokog glikemijskog indeksa može brzo da povisi nivo šećera u krvi, pa osobe sa dijabetesom treba da ga piju u manjim količinama i po mogućstvu uz namirnice bogate proteinima ili zdravim mastima, poput orašastih plodova.

Za većinu zdravih odraslih osoba preporučena količina je oko 200 do 250 mililitara dnevno. Ipak, ako želite bolju kontrolu telesne težine ili šećera u krvi, cijela lubenica je bolji izbor od soka, jer sadrži više vlakana koja usporavaju varenje i produžavaju osjećaj sitosti.