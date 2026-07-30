"Vidimo se u 7 kod Krivog sata": Mjesta na kojima se Banjalučani i danas najčešće sastaju (Video)

Prije dijeljenja lokacija putem telefona postojala su dobro poznata mjesta za sastanke. Donosimo priču o banjalučkim lokacijama koje su generacijama bile simbol susreta.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Prije nego što su pametni telefoni omogućili da jednim dodirom podijelimo svoju tačnu lokaciju, Banjalučani su imali nekoliko dobro poznatih mjesta na kojima su se dogovarali za susret. Dovoljno je bilo reći: "Vidimo se kod Boske", "Kod Krivog sata" ili "Kod kipova", i svi su znali gdje treba da dođu.

Iako su se vremena promijenila, ova mjesta i danas su među najpoznatijim gradskim okupljalištima, a svako od njih nosi i dio istorije Banjaluke.

Boska - najpoznatija gradska "čeka"

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Od izgradnje 1978. godine, robna kuća Boska postala je vjerovatno najpoznatije mjesto za sastanke u gradu. Generacije Banjalučana upravo su ispred Boske započinjale izlaske, šetnje i prve sastanke.

Zanimljivo je da se na mjestu današnje Boske nalazio epicentar razornog zemljotresa koji je 1969. godine pogodio Banjaluku.

Krivi sat - simbol grada

Još jedno mjesto koje gotovo svaki Banjalučanin prepoznaje jeste Krivi sat na Trgu Krajine.

Sat je stao 27. oktobra 1969. godine u 9.11 časova, u trenutku razornog zemljotresa. Nakon potresa ostao je blago nagnut, zbog čega je među građanima dobio naziv "Krivi sat", koji se zadržao do danas.

"Kod kipova"

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Mnogi su se decenijama sastajali i "kod kipova" ili "kod seljaka", ispred današnje Palate Republike, nekadašnje zgrade SDK, ili Hipotekarne banke.

Dvije bronzane skulpture, rad vajara Vladimira Petroviča Zagorodnjuka, predstavljaju krajiški narod. Teške su po 600 kilograma i prikazuju tradicionalnu krajišku nošnju ukrašenu motivima sa Zmijanja.

Ispred Narodnog pozorišta

Plato ispred Narodnog pozorišta Republike Srpske takođe je jedno od mjesta koje mnogi biraju za sastanke.

Osim što je omiljena gradska "čeka", zgrada Narodnog pozorišta predstavlja nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Prva predstava u ovom zdanju odigrana je davne 1934. godine.

Izvor: Aleksandar Čavić/NSRS

Bez obzira na to što danas gotovo svi koriste navigaciju i aplikacije za dopisivanje, neka mjesta ostala su nepromijenjena. Dovoljno je izgovoriti njihovo ime i većina Banjalučana zna gdje treba da dođe.

A vi, gdje se najčešće dogovarate za sastanak u Banjaluci?

(Kamera i montaža: Slaven Petković)