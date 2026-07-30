Humanitarni koncert Rock Okteta za pse iz Banjalučkog azila: Pomozimo u izgradnji ispusta

Humanitarni koncert Rock Okteta biće održan 31. jula u Banjaluci, a prikupljena sredstva biće usmjerena za izgradnju novih ispusta za pse u gradskom azilu na Manjači.

Izvor: wagwag

Ljubitelji rok muzike i svi koji žele pomoći napuštenim životinjama imaće priliku da to učine na humanitarnom koncertu Rock Okteta, koji će biti održan u četvrtak, 31. jula, u amfiteatru kod Pravnog i Ekonomskog fakulteta u Banjaluci.

Koncert počinje u 20 časova, a minimalna donacija za ulaznicu iznosi 10 KM. Sav prikupljeni novac biće usmjeren na nastavak izgradnje novih ispusta za pse u gradskom azilu na Manjači.

Organizatori iz Udruženja "Wagwag" podsjećaju da je zahvaljujući prošlogodišnjoj akciji izgrađeno prvih sedam ispusta, čime su psi koji su do tada boravili isključivo ispod limenog krova, iza betona i rešetaka, prvi put dobili prostor za boravak na otvorenom, dnevnu svjetlost i više slobode.

Ovogodišnji cilj je izgradnja novih ispusta kako bi što veći broj pasa dobio bolje uslove za život.

Građani koji nisu u mogućnosti prisustvovati koncertu i dalje mogu podržati akciju uplatom donacije. Organizatori ističu da će svaka donacija, bez obzira na iznos, pomoći da se cilj ostvari, a pozivaju i sve koji trenutno nisu u mogućnosti donirati da kampanju podijele na društvenim mrežama.

Poseban podsticaj pripremljen je za najveće donatore. Svi koji doniraju 50 KM ili više za ulaznicu na humanitarni koncert imaće priliku da učestvuju u nagradnoj igri i osvoje WagWag poklon paket.