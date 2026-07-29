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Radovi u centru Banjaluke: Do 15. avgusta otežan saobraćaj u Ulici kralja Petra I Karađorđevića

Radovi u centru Banjaluke: Do 15. avgusta otežan saobraćaj u Ulici kralja Petra I Karađorđevića

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Zbog radova na izgradnji hidrotehničke infrastrukture, u Ulici kralja Petra I Karađorđevića u Banjaluci biće izmijenjen režim odvijanja saobraćaja do 15. avgusta.

Do 15. avgusta otežan saobraćaj u Ulici kralja Petra I Karađorđevića Izvor: AMS RS

Kako je saopšteno iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve izmjena u režimu odvijanja saobraćaja odnosiće se na dionicu od Ulice Vuka Karadžića do Ulice bana dr Todora Lazarevića i to na način da će se zauzimati jedna strana kolovoza.

"Za vrijeme izvođenja radova, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije", objavila je GU Banjaluka.

Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova.

(Mondo)

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Banjaluka saobraćaj

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