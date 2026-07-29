Od Dunava do Rajne: Istorijski niski vodostaji stvaraju probleme širom Evrope

Istorijski niski vodostaji rijeka širom Evrope stvaraju probleme u plovidbi i proizvodnji električne energije, a nadležne institucije upozoravaju da bi se situacija mogla dodatno pogoršati.

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Posljednje upozorenje stiglo je iz Srbije, gdje je, prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocijenio da je hidrološka situacija izazvana istorijski niskim vodostajem Dunava kritična i da zahtijeva koordinisano djelovanje svih državnih institucija.

Republički štab za vanredne situacije preporučio je nastavak svih raspoloživih mjera kako bi se ublažile posljedice po vodosnabdijevanje, plovidbu i energetski sistem.

Kako prenosi Reuters, posljedice su već vidljive i u proizvodnji električne energije. Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, proizvodnja u hidroelektrani Đerdap jedan pala je na približno trećinu uobičajenog nivoa, što predstavlja jedan od najslabijih rezultata od početka rada elektrane prije više od pet decenija.

Slični problemi bilježe se i u Njemačkoj. Reuters navodi da je vodostaj Rajne, jedne od najvažnijih evropskih plovnih rijeka, pao na nivo zbog kojeg teretni brodovi ne mogu ploviti s punim kapacitetom. To povećava troškove transporta i otežava dopremanje sirovina i energenata njemačkoj industriji.

Ništa bolja situacija nije ni u Rumuniji. Kako prenosi Reuters, pozivajući se na rumunske vlasti, vodostaj Dunava dostigao je najniži nivo u gotovo 30 godina, što otežava riječnu plovidbu, izvoz žitarica i rad pojedinih sistema koji zavise od riječnih voda.

Stručnjaci upozoravaju da su dugotrajni toplotni talasi i suša ove godine pogodili veliki dio Evrope, zbog čega opadaju dotoci u akumulacije hidroelektrana. Manji protok vode kroz turbine znači i manju proizvodnju električne energije, pa zemlje koje se u većoj mjeri oslanjaju na hidroenergiju moraju manjak nadoknađivati iz drugih izvora ili uvozom struje.

Meteorološke prognoze za naredni period za sada ne najavljuju značajnije promjene vremenskih prilika u većem dijelu kontinenta, zbog čega vlasti i energetske kompanije nastavljaju pojačano pratiti stanje na rijekama i akumulacijama.