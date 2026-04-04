Smirivanje vodotoka u prijedorskoj regiji: Sana stagnira, Gomjenica u blagom padu

Vodostaj rijeke Sane u Prijedoru iznosi 310 centimetara, kota redovne odbrane od poplava je 420, dok se vanredne mjere proglašavaju na 460 centimetara, saopšteno je iz Operativno-komunikacionog centra Odsjeka za civilnu zaštitu grada Prijedora.

Izvor: Srna/Katarina Panić

Podaci sa mjernih stanica uzvodno pokazuju da vodostaj rijeke Sane u većem dijelu toka stagnira ili blago opada.

Vodostaj Gomjenice trenutno je 329 centimetra i tokom dana je u blagom padu.

Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju se više dnevne temperature koje mogu dovesti do postepenog topljenja snijega.

"Odsjek za civilnu zaštitu i Operativno-komunikacioni centar kontinuirano prate stanje vodostaja rijeke Sane, Gomjenice i njihovih pritoka, te će javnost blagovremeno obavijestiti ukoliko dođe do bilo kakvih većih promjena", navodi se u saopštenju.

Građanima je upućen poziv da prate zvanične informacije nadležnih službi.