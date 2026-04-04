logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Smirivanje vodotoka u prijedorskoj regiji: Sana stagnira, Gomjenica u blagom padu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Vodostaj rijeke Sane u Prijedoru iznosi 310 centimetara, kota redovne odbrane od poplava je 420, dok se vanredne mjere proglašavaju na 460 centimetara, saopšteno je iz Operativno-komunikacionog centra Odsjeka za civilnu zaštitu grada Prijedora.

Podaci sa mjernih stanica uzvodno pokazuju da vodostaj rijeke Sane u većem dijelu toka stagnira ili blago opada.

Vodostaj Gomjenice trenutno je 329 centimetra i tokom dana je u blagom padu.

Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u narednom periodu očekuju se više dnevne temperature koje mogu dovesti do postepenog topljenja snijega.

"Odsjek za civilnu zaštitu i Operativno-komunikacioni centar kontinuirano prate stanje vodostaja rijeke Sane, Gomjenice i njihovih pritoka, te će javnost blagovremeno obavijestiti ukoliko dođe do bilo kakvih većih promjena", navodi se u saopštenju.

Građanima je upućen poziv da prate zvanične informacije nadležnih službi.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ