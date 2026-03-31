Stanje se normalizuje: Vodostaji u Prijedoru u blagom opadanju

Vodostaji Sane i Gomjenice u Prijedoru u blagom su opadanju, saobraćaj na putu Mrakovica – Podrgadci i dalje je obustavljen, dok se na putu Kozarac – Mrakovica odvija jednom trakom, saopšteno je jutros iz Operativno-komunikacionog centra Odsjeka za civilnu zaštitu.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Vodostaj Sane uzvodno od Prijedora, u Sanskom Mostu i Oštroj Luci stagnira, a u Prijedoru je u opadanju za dva centimetra i iznosi 259 centimetara, a prva kota odbrane od poplava je 420 centimetara.

Vodostaj Gomjenice u Omarskoj stagnira, a u Prijedoru je u opadanju za dva centimetra i iznosi 322 centimetra.

Zbog kvarova su bez struje Lisina, Mrakovica i Ljubija Litica.

Iz Civilne zaštite pozivaju građane da se za sve informacije obrate na broj 121 koji je dostupan 24 časa.

(Srna)