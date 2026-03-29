Vodostaji u padu u Prijedoru i pod kontrolom u Derventi, na snazi upozorenja zbog padavina

Vodostaji rijeka Sane i Gomjenice u Prijedoru i dalje su u opadanju, dok je situacija u Derventi za sada stabilna, iako su zabilježeni manji porasti i lokalna plavljenja.

Nadležne službe apeluju na građane da prate zvanične informacije i izbjegavaju kretanje u rizičnim područjima.

Prema podacima Operativno-komunikacionog centra Odsjeka za civilnu zaštitu, vodostaj Sane opao je sa 301 centimetar, koliko je izmjereno sinoć u 22 časa, na 284 centimetra jutros u 8 časova, što je i dalje znatno ispod kote redovne odbrane od poplava koja iznosi 420 centimetara. Sličan trend bilježi i Gomjenica, čiji je vodostaj sa 418 centimetara pao na 388 centimetara.

Zbog ranijih padavina i povećanog vodostaja, u Prijedoru je i dalje obustavljen saobraćaj u Ulici Mahmuta Bušatlije.

Istovremeno, u Derventi su sinoć proglašene redovne mjere odbrane od poplava. Gradonačelnik Igor Žunić izjavio je da je rijeka Ukrina i dalje u svom koritu, ali da njen vodostaj zavisi od novih padavina i topljenja snijega. Trenutni nivo Ukrine iznosi 196 centimetara, što je porast od 16 centimetara.

Na području grada zaplavljeno je nekoliko objekata i dvorišta, a od juče je zatvoren saobraćaj ispod Novog mosta. Dodatne probleme stvaraju zatrpani odvodni kanali u pojedinim dijelovima, posebno u Novom naselju.

Sve nadležne službe, uključujući vatrogasce i Civilnu zaštitu, nalaze se na terenu i prate situaciju.

Za danas su najavljene nove padavine – kiša u nižim i snijeg u višim predjelima, a izdat je i žuti meteo-alarm zbog kiše i pojačanog vjetra.