Kiša i dalje pada: Prijedor proglasio prvi stepen pripravnosti odbrane od poplava

Štab za vanredne situacije grada Prijedora proglasio je prvi stepen pripravnosti odbrane od poplava usljed naglog porasta vodostaja bujičnih vodotoka, saopšteno je iz Gradske uprave.

Izvor: Mondo/Steafn Stojanović

Gradska uprava poziva građane na dodatni oprez i praćenje zvaničnih informacija, uz napomenu da su sve nadležne službe u pripravnosti radi zaštite stanovništva i imovine.

"Imajući u vidu da su na slivnom području rijeke Sane i dalje prisutne intenzivne padavine, ukazuje se na mogućnost dodatnog pogoršanja hidrološke situacije i poplava", navodi se u saopštenju.

Nadležnim službama naloženo je da izvrše pripremu dovoljnih količina vreća sa pijeskom, kao i angažovanje potrebne mehanizacije radi pravovremenih intervencija na kritičnim tačkama, s ciljem sprečavanja prodora površinskih voda u stambene i druge objekte.

Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Prijedor biće angažovana na ispumpavanju vode iz ugroženih objekata, posebno u slučajevima prodora vode u podrumske i stambene prostorije.

"Vodovod" i Dom zdravlja zaduženi su da pojačaju kontrolu higijenske ispravnosti vode za piće.

Vodostaj Sane je od sinoć u 22.00 časa do jutros u 8.00 časova porastao sa 228 na 305 centimetara, a prva kota odbrane od poplava je 420 centimetara, dok je Gomjenica sa 307 centimetara u istom periodu porasla na 422 centimetra.

(Srna)