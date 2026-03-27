USK u mraku: 50 hiljada korisnika ostalo bez struje

Težak snijeg izazvao havariju.

Težak i mokar snijeg uzrokovao je pravi kolaps na elektroenergetskoj mreži Unsko-sanskog kantona (USK), ostavivši oko 50.000 korisnika bez napajanja električnom energijom. Najteža situacija zabilježena je u Bihaću i Cazinu gdje je evidentiran najveći broj kvarova na distributivnoj mreži., dok su Bosanska Krupa, Bužim i Velika Kladuša u potpunom mraku.

Iz Podružnice Elektrodistribucije Bihać navode da je situacija kritična zbog ekstremnog opterećenja infrastrukture. Obilne padavine izazvale su:

Mehanička oštećenja: Pucanje i istezanje vodiča te njihovo zapetljavanje.

Havarije na stubovima: Uslijed težine snijega, došlo je do pucanja čak i betonskih i željeznih stubova.

Pad drveća: Brojna stabla i grane pale su na vodove, dodatno komplikujući situaciju.

Prenosna mreža van funkcije

Poseban problem predstavljaju kvarovi na elektroprenosnoj mreži (koja nije u nadležnosti EPBiH), zbog čega su čitave opštine poput Velike Kladuše i Bužima ostale bez struje. Djelimična stabilizacija postignuta je tek u dijelu Bihaća puštanjem u rad trafostanice Bihać 2.

Na terenu je angažovano 26 ekipa koje rade u izuzetno teškim uslovima. Prioritet je osposobljavanje glavnih dalekovoda. Iako se očekuje da će dio kvarova biti saniran do večeri, potpuna normalizacija zavisi od brzine sanacije teških oštećenja na stubovima.