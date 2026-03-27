logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

USK u mraku: 50 hiljada korisnika ostalo bez struje

Autor Haris Krhalić
0

Težak snijeg izazvao havariju.

struja snijeg Izvor: Shutterstock

Težak i mokar snijeg uzrokovao je pravi kolaps na elektroenergetskoj mreži Unsko-sanskog kantona (USK), ostavivši oko 50.000 korisnika bez napajanja električnom energijom. Najteža situacija zabilježena je u Bihaću i Cazinu gdje je evidentiran najveći broj kvarova na distributivnoj mreži., dok su Bosanska Krupa, Bužim i Velika Kladuša u potpunom mraku.

Iz Podružnice Elektrodistribucije Bihać navode da je situacija kritična zbog ekstremnog opterećenja infrastrukture. Obilne padavine izazvale su:

  • Mehanička oštećenja: Pucanje i istezanje vodiča te njihovo zapetljavanje.
  • Havarije na stubovima: Uslijed težine snijega, došlo je do pucanja čak i betonskih i željeznih stubova.
  • Pad drveća: Brojna stabla i grane pale su na vodove, dodatno komplikujući situaciju.

Prenosna mreža van funkcije

Poseban problem predstavljaju kvarovi na elektroprenosnoj mreži (koja nije u nadležnosti EPBiH), zbog čega su čitave opštine poput Velike Kladuše i Bužima ostale bez struje. Djelimična stabilizacija postignuta je tek u dijelu Bihaća puštanjem u rad trafostanice Bihać 2.

Na terenu je angažovano 26 ekipa koje rade u izuzetno teškim uslovima. Prioritet je osposobljavanje glavnih dalekovoda. Iako se očekuje da će dio kvarova biti saniran do večeri, potpuna normalizacija zavisi od brzine sanacije teških oštećenja na stubovima.

Tagovi

USK snijeg električna energija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ