Novi snijeg, stari problemi: Dio Novog Grada bez struje, u jednoj školi otkazana nastava

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Snijeg ponovo pravi probleme u pojedinim gradovima i opštinama Republike Srpske.

Dio Novog Grada bez struje, u jednoj školi otkazana nastava Izvor: SRNA/Zora Savić

Visina snijega u Krupi na Uni jutros je 30 centimetara i počelo je čišćenje puteva, rekao je načelnik Gojko Kličković.

Kličković je naveo da je na čišćenju lokalnih kategorisanih putnih pravaca angažovana radna mašina i mehanizacija mještana.

Očekuje da tokom dana budu očišćeni i regionalni putevi.

Tri dalekovoda na području Novog Grada jutros su bez napajanja električnom energijom, a snijega ima na putevima u višim predjelima.

Prema podacima Centra za obavještavanje, bez struje su dalekovodi Dolina Japre, Dolina Vojskove i Dubovik.

Na području Novog Grada palo je 50 litara kiše u protekla 24 časa, a visina snijega je na mjernom mjestu tri centimetra, dok se u višim predjelima zadržava na kolovozu.

Direktor Komunalnog preduzeća "Komus" Zoran Mijatović rekao je da u gradu i prigradskim naseljima nema potrebe za angažovanjem zimske službe s obzirom na to da se snijeg topi.

Iz preduzeća "Gačić interkop", zaduženog za čišćenje lokalnih kategorisanih puteva, potvrđeno je da su mašine na terenu. 

Direktor Osnovne škole "Branko Ćopić" Andrea Krnetić Grbić rekla je da danas nema nastave u ovoj ustanovi.

(Srna)

