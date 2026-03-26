Obustavljen saobraćaj za teretnjake preko Romanije: Snijeg pravi probleme u višim predjelima i preko prevoja

Zbog snježnih padavina obustavljen je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere preko Romanije na magistralnom putu Sarajevo-Sokolac, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na regionalnom putu Berkovići-Bileća, u mjestu Fatnica, zbog popriječenog kamiona, obustavljen je saobraćaj za teretna vozila, dok putnička saobraćaju otežano.

Snijeg intenzivno pada u višim predjelima i preko planinskih prevoja u Hercegovini i romanijskoj regiji i zadržava se na kolovozima, zbog čega se saobraća otežano i usporeno.

Neophodna je maksimalno oprezna i sporija vožnja, uz upotrebu zimske opreme, dok je za teretna vozila sa prikolicom i šlepere u tim krajevima preporučljiva upotreba lanaca.

Učestali su i odroni u usjecima, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.