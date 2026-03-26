Problemi na putu Berkovići–Bileća: Teretna vozila ne mogu proći zbog zaglavljenog kamiona

Na regionalnom putu Berkovići-Bileća, u mjestu Fatnica, zbog popriječenog kamiona obustavljen je saobraćaj za teretna vozila, dok putnička saobraćaju otežano, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Popriječen kamion na putu Berkovići–Bileća Izvor: screenshot/trebinjelive

Iz AMS večeras je saopšteno da se saobraća otežano i usporeno u višim predjelima i preko planinskih prevoja u Hercegovini zbog snijega koji intenzivno pada i zadržava se na kolovozu.

Pojedini lokalni mediji javljaju da je više šlepera zaustavljeno na putu od Korita do Tjentišta.

Vozače upozoravaju da je neophodna maksimalno oprezna i sporija vožnja uz upotrebu zimske opreme, dok je za teretna vozila sa prikolicom i šlepere u tim krajevima preporučljiva upotreba lanaca.

