logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjalučka policija sankcionisala 426 učesnika u saobraćaju: Gotovo 200 prekršaja zbog ugrožavanja pješačkih prelaza

Banjalučka policija sankcionisala 426 učesnika u saobraćaju: Gotovo 200 prekršaja zbog ugrožavanja pješačkih prelaza

Autor Dušan Volaš
0

U akciji banjalučke policije usmjerenoj na poboljšanje bezbjednosti u saobraćaju sankcionisano je ukupno 426 učesnika u saobraćaju. Akcenat je stavljen na odnos vozača i pješaka, kao i na nepropisno kretanje pješaka na području grada.

Banjaluka: Policija sankcionisala 426 učesnika u saobraćaju Izvor: Shutterstock

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da su policijski službenici juče realizovali akciju sa ciljem poboljšanja stanja bezbjednosti iz oblasti saobraćaja na području grada Banjaluka sa akcentom na odnos vozač – pješak i nepropisno kretanje pješaka.

Tokom kontrola, posebna pažnja posvećena je pješacima koji ne poštuju saobraćajna pravila.

"Policijski službenici su kontrolisali i sankcionisali 189 pješaka zbog počinjenog prekršaja prelaska kolovoza mimo obilježenog pješačkog prelaza iz člana 108. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH", navodi se u saopštenju.

S druge strane, ništa manji broj prekršaja nije zabilježen ni među vozačima koji nisu poštovali prvenstvo prolaza pješaka.

"Zbog počinjenog prekršaja nepropuštanje pješaka na obilježenom pješačkom prelazu iz člana 111. pomenutog Zakona, policijski službenici su kontrolisali i sankcionisali 198 vozača, dok je zbog počinjenih ostalih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sankcionisano 32 vozača", pojašnjavaju iz policije.

Iz Policijske uprave Banjaluka još jednom su podsjetili sve građane na važnost odgovornog ponašanja u saobraćaju.

"Policijska uprava Banjaluka apeluje na pješake da prilikom učestvovanja u saobraćaju poštuju pravila i propise kako bi zaštitili sebe i druge učesnike, a na vozače da sa pojačanom pažnjom učestvuju u saobraćaju i da prilagode brzinu kretanja vozila uslovima i stanju kolovoza", zaključuje se u saopštenju.

Tagovi

Banjaluka saobraćaj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ