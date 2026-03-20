Banjalučka policija sankcionisala 426 učesnika u saobraćaju: Gotovo 200 prekršaja zbog ugrožavanja pješačkih prelaza

U akciji banjalučke policije usmjerenoj na poboljšanje bezbjednosti u saobraćaju sankcionisano je ukupno 426 učesnika u saobraćaju. Akcenat je stavljen na odnos vozača i pješaka, kao i na nepropisno kretanje pješaka na području grada.

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da su policijski službenici juče realizovali akciju sa ciljem poboljšanja stanja bezbjednosti iz oblasti saobraćaja na području grada Banjaluka sa akcentom na odnos vozač – pješak i nepropisno kretanje pješaka.

Tokom kontrola, posebna pažnja posvećena je pješacima koji ne poštuju saobraćajna pravila.

"Policijski službenici su kontrolisali i sankcionisali 189 pješaka zbog počinjenog prekršaja prelaska kolovoza mimo obilježenog pješačkog prelaza iz člana 108. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH", navodi se u saopštenju.

S druge strane, ništa manji broj prekršaja nije zabilježen ni među vozačima koji nisu poštovali prvenstvo prolaza pješaka.

"Zbog počinjenog prekršaja nepropuštanje pješaka na obilježenom pješačkom prelazu iz člana 111. pomenutog Zakona, policijski službenici su kontrolisali i sankcionisali 198 vozača, dok je zbog počinjenih ostalih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sankcionisano 32 vozača", pojašnjavaju iz policije.

Iz Policijske uprave Banjaluka još jednom su podsjetili sve građane na važnost odgovornog ponašanja u saobraćaju.

"Policijska uprava Banjaluka apeluje na pješake da prilikom učestvovanja u saobraćaju poštuju pravila i propise kako bi zaštitili sebe i druge učesnike, a na vozače da sa pojačanom pažnjom učestvuju u saobraćaju i da prilagode brzinu kretanja vozila uslovima i stanju kolovoza", zaključuje se u saopštenju.