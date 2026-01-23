logo
Pješaci i vozači pod lupom policije: U Banjaluci 417 prekršaja za samo jedan dan

Pješaci i vozači pod lupom policije: U Banjaluci 417 prekršaja za samo jedan dan

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka realizovali su juče preventivno-represivnu akciju iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, sa posebnim akcentom na odnos vozača prema pješacima, kao i na nepropisno kretanje pješaka.

Kazne za pješake u Banjaluci Izvor: Mondo/Željko Svitlica

Tokom akcije evidentirano je ukupno 417 prekršaja.Najveći broj sankcija izrečen je pješacima – njih 193 kažnjeno je zbog prelaska kolovoza mimo obilježenog pješačkog prelaza.

S druge strane, policijski službenici sankcionisali su 176 vozača zbog nepropuštanja pješaka na obilježenom pješačkom prelazu. Zbog ostalih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sankcionisano je još 48 vozača.

Iz Policijske uprave Banjaluka apeluju na pješake da se pridržavaju saobraćajnih propisa kako bi zaštitili vlastitu bezbjednost, ali i bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju. Takođe, vozačima se upućuje apel da voze sa povećanom pažnjom, da poštuju prava pješaka i da brzinu kretanja prilagode uslovima i stanju kolovoza.

Ovakve akcije biće nastavljene i u narednom periodu s ciljem unapređenja ukupne bezbjednosti saobraćaja na području grada Banjaluka.

(Mondo)

