logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snimak koji je razljutio Banjalučane: Automobilom vozio stazom za pješake i bicikliste (VIDEO) 1

Snimak koji je razljutio Banjalučane: Automobilom vozio stazom za pješake i bicikliste (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
1

Na Istočnom tranzitu u Banjaluci, u neposrednoj blizini tržnog centra "Delta", zabilježen je slučaj grubog kršenja saobraćajnih propisa kada je vozač putničkog automobila, pokušavajući da izbjegne gužvu, vozio površinama koje nisu namijenjene za saobraćaj motornih vozila

Banjaluka: Automobilom vozio stazom za pješake i bicikliste Izvor: X/Screenshot

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se automobil "škoda" koji se, nakon prelaska preko travnate površine, popeo na trotoar. Vozač je potom nastavio kretanje stazom koja je isključivo namijenjena za pješake i bicikliste, krećući se paralelno sa kolonom vozila koja je stajala u saobraćajnoj gužvi.

Ovaj incident izazvao je oštre kritike korisnika društvene mreže "Iks". Za sada nema informacija o tome da li je vozač identifikovan i sankcionisan od strane nadležnih organa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

automobil saobraćaj Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Mi Srbi

Eto tablica ima sve, izvolite gospodo iz MUP-a...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ