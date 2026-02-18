Snimak koji je razljutio Banjalučane: Automobilom vozio stazom za pješake i bicikliste (VIDEO)

Na Istočnom tranzitu u Banjaluci, u neposrednoj blizini tržnog centra "Delta", zabilježen je slučaj grubog kršenja saobraćajnih propisa kada je vozač putničkog automobila, pokušavajući da izbjegne gužvu, vozio površinama koje nisu namijenjene za saobraćaj motornih vozila

Izvor: X/Screenshot

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se automobil "škoda" koji se, nakon prelaska preko travnate površine, popeo na trotoar. Vozač je potom nastavio kretanje stazom koja je isključivo namijenjena za pješake i bicikliste, krećući se paralelno sa kolonom vozila koja je stajala u saobraćajnoj gužvi.

Ovaj incident izazvao je oštre kritike korisnika društvene mreže "Iks". Za sada nema informacija o tome da li je vozač identifikovan i sankcionisan od strane nadležnih organa.