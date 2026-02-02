Vikend racija u Banjaluci: Isključen 51 pijani vozač, sedam završilo na trežnjenju

Pedeset jedan pijani vozač isključen je iz saobraćaja proteklog vikenda u Banjaluci, a sedam ih je zadržano do istrežnjenja nakon što im je utvrđeno više od 1,5 promila alkohola u organizmu.

Izvor: Shutterstock

Tokom pojačane kontrole policija je alkotestirala ukupno 1.189 učesnika u saobraćaju.

Zbog teškog stepena alkoholisanosti, sa više od 1,5 promila alkohola u organizmu, sedam vozača je lišeno slobode i zadržano u službenim prostorijama do istrežnjenja. Statistika kontrole pokazuje da je kod 20 vozača utvrđena količina alkohola od 0,81 do 1,50 promila, dok je kod 23 vozača izmjereno između 0,31 i 0,80 promila. Jedan vozač je odbio da se podvrgne ispitivanju, uz još tri evidentirana ostala prekršaja.

D.S, koji je uhapšen nakon što je kontrolom utvrđeno da je vozilom upravljao pod dejstvom kokaina i sa 1,53 promila alkohola u organizmu. Takođe, policija je lišila slobode D.R. i A.F. iz Banjaluke, te L.M. iz Prijedora, zbog odbijanja da se podvrgnu ispitivanju na prisustvo alkohola.

Iz Policijske uprave Banjaluka apeluju na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju zakonskih propisa i da ne sjedaju za volan pod dejstvom alkohola. Naglašavaju da je takva vožnja opasna, te pozivaju vozače da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i ostale učesnike u saobraćaju.