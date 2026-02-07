logo
Vozač koji se spustio niz stepenice Tržnice ekspresno uhapšen: Imao preko 2 promila alkohola u krvi

Vozač koji se spustio niz stepenice Tržnice ekspresno uhapšen: Imao preko 2 promila alkohola u krvi

Autor Haris Krhalić
0

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su slobode noćas lice A.K. iz Banjaluke, zbog počinjenih prekršaja iz članova 38. i 174. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja u BiH.

stepenice tržnica Izvor: TOK TV/Screenshot

Naime, noćas oko 02,40 časova prijavljeno je da se nepoznato lice upravljajući putničkim vozilom marke „Mercedes“ spustilo niz stepenice u ulici Ive Lole Ribara u Banjaluci.

Policijski službenici su izašli na lice mjesta, gdje su zatkeli navedeno lice i vozilo. Na licu mjesta izvršen je uviđaj, kojom prilikom je utvrđeno da su oštećena nastala na stepenicama i predmetnom vozilu.

"Lice A.K. je podvrgnuto ispitivanju na prisustvo alkohola, kojom prilikom je utvrđeno prisustvo od 2,19 g/kg alkohola u organizmu. Nakon dokumentovanja predmeta protiv lica A.K. će biti pokrenut prekršajni postupak", saopštili su iz PU Banjaluka.

