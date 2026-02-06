Razgovori Uprave Sudske policije i sindikata o poboljšanju položaja policijskih službenika

Direktor Sudske policije Republike Srpske Željko Dragojević razgovarao je danas sa predstavnicima sindikata o unapređenju materijalno-ekonomskog statusa policijskih službenika, uz najavu nastavka dijaloga sa Ministarstvom pravde RS.
Direktor Sudske policije Republike Srpske Željko Dragojević održao je danas, 6. februara, sastanak sa predstavnicima Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija Sudske policije i predsjednikom Sindikata pravosuđa Republike Srpske Sinišom Petrovićem. Tema razgovora bila je poboljšanje materijalno-ekonomskog položaja policijskih službenika.
Sastanku je prisustvovala i predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske Danijela Milovanović, koja upravlja Sudskom policijom, te je pružila podršku aktivnostima Uprave Sudske policije i sindikalnih predstavnika.Izvor: Sudska policija RS
Tokom sastanka naglašena je važnost zajedničkog djelovanja, a predloženo je da se u narednom periodu inicira sastanak sa ministrom pravde Republike Srpske, na kojem bi se razgovaralo o statusu i položaju policijskih službenika Sudske policije.
Direktor Dragojević izrazio je podršku sindikalnom djelovanju i svim oblicima pregovaranja koje zagovara Koordinacioni odbor.
"Zajednički cilj i želja je da položaj svakog policijskog službenika Sudske policije bude što bolji", poručio je Dragojević.
Predsjednik Koordinacionog odbora Milan Botić izrazio je uvjerenje da ministar pravde Republike Srpske ima spremnost i razumijevanje za unapređenje položaja i uslova rada policijskih službenika Sudske policije.
Predsjednik Sindikata pravosuđa RS Siniša Petrović istakao je da svi učesnici dijele isti interes i cilj.
"Poboljšanjem materijalno-ekonomskog položaja, policijski službenici će sigurno još bolje i kvalitetnije obavljati svoj posao", rekao je Petrović.