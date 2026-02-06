Razgovori Uprave Sudske policije i sindikata o poboljšanju položaja policijskih službenika

Direktor Sudske policije Republike Srpske Željko Dragojević razgovarao je danas sa predstavnicima sindikata o unapređenju materijalno-ekonomskog statusa policijskih službenika, uz najavu nastavka dijaloga sa Ministarstvom pravde RS.

Izvor: Sudska policija RS

Direktor Sudske policije Republike Srpske Željko Dragojević održao je danas, 6. februara, sastanak sa predstavnicima Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija Sudske policije i predsjednikom Sindikata pravosuđa Republike Srpske Sinišom Petrovićem. Tema razgovora bila je poboljšanje materijalno-ekonomskog položaja policijskih službenika.

Sastanku je prisustvovala i predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske Danijela Milovanović, koja upravlja Sudskom policijom, te je pružila podršku aktivnostima Uprave Sudske policije i sindikalnih predstavnika.

Tokom sastanka naglašena je važnost zajedničkog djelovanja, a predloženo je da se u narednom periodu inicira sastanak sa ministrom pravde Republike Srpske, na kojem bi se razgovaralo o statusu i položaju policijskih službenika Sudske policije.

Direktor Dragojević izrazio je podršku sindikalnom djelovanju i svim oblicima pregovaranja koje zagovara Koordinacioni odbor.

"Zajednički cilj i želja je da položaj svakog policijskog službenika Sudske policije bude što bolji", poručio je Dragojević.

Predsjednik Koordinacionog odbora Milan Botić izrazio je uvjerenje da ministar pravde Republike Srpske ima spremnost i razumijevanje za unapređenje položaja i uslova rada policijskih službenika Sudske policije.

Predsjednik Sindikata pravosuđa RS Siniša Petrović istakao je da svi učesnici dijele isti interes i cilj.

"Poboljšanjem materijalno-ekonomskog položaja, policijski službenici će sigurno još bolje i kvalitetnije obavljati svoj posao", rekao je Petrović.